5 نصائح ذهبية لتحسين الصحة مهما كان المرض أو العمر (فيديو)

خلال لقاء مع برنامج “مع الحكيم”، أكد أخصائي التغذية الدكتور كريم علي أن أي مريض، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو المرحلة المرضية، يمكن أن يحسّن صحته بشكل ملحوظ إذا التزم بخمس خطوات أساسية وصفها بأنها قادرة على رفع جودة الحياة ولو من دون معرفة تفاصيل المرض.

وأوضح أن المسؤولية الأولى عن صحة الإنسان تقع عليه هو، وليس على طبيبه فقط، مشددًا على ضرورة تبني أسلوب حياة نشط بدلًا من الاعتماد الكامل على الأدوية.

وقال: “الدكتور يعطي العلاج كمساعدة، لكن المريض عليه دور أكبر… إذا غير أسلوب حياته، يمكن أن يتغير وضعه الصحي جذريًا”.

النصائح الخمس التي شدد عليها:

النوم المبكر: الالتزام بجدول نوم صحي والخلود إلى النوم في وقت مناسب، مما يدعم المناعة ويعيد توازن الجسم.

بناء كتلة عضلية عبر الرياضة: ممارسة نشاط بدني منتظم للحفاظ على قوة العضلات ودعم وظائف الجسم.

تجنب الأطعمة المسببة للالتهابات: وهي السكر، والحليب البقري، والخبز، والحلويات، والمقليات، والالتزام بتقليلها إلى الصفر.

ضبط مستوى التوتر (الكورتيزول): إدارة الضغط النفسي يوميا عبر أساليب الاسترخاء والهدوء الذهني.

عدم الإفراط في الفواكه العالية السكر والعسل: خاصة لمرضى السكري أو المعرضين له، لتجنب رفع مستويات السكر في الدم.

كريم علي، الذي نقل تجربته الشخصية، أوضح أنه كان يعاني من السمنة وتدهور الصحة حتى طبّق هذه الخطوات، ليصل إلى ما وصفه بـ”العمر الجيني 34 عامًا” رغم اقتراب عمره الفعلي من الخمسين، مؤكّدًا أن هذه التغييرات جلبت له طاقة يومية وحيوية لم يكن يتوقعها.

وختم حديثه قائلًا: “أي مرض، في أي شخص، في أي مكان… إذا التزم بهذه الخطوات، سيحصل على جودة حياة لم يكن يحلم بها، وقد تتحسن معظم وظائفه الجسدية والنفسية”.