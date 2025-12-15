“ارتبطت أرواحهم بقطر”.. قطر الخيرية تكرّم ذكرى الأطفال الأيتام الذين كفلتهم واستُشهدوا (فيديو)

افتتحت مؤسسة قطر الخيرية معرض “241” في متاحف مشيرب بالدوحة، لتكريم ذكرى 241 طفلا وطفلة من الأيتام الذين كفلتهم عبر مبادرة “رفقاء”، واستُشهدوا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وقالت الجهة المنظمة إن رسالة المعرض تؤكد أن هؤلاء الأطفال “ليسوا مجرد أسماء في سجلات المكفولين أو أرقام في قوائم الشهداء، بل هم أرواح ارتبطت بقطر وأهلها”، مشددة على أن وفاة واستشهاد هذا العدد الكبير من الأطفال الأيتام خلال الحرب “يمثل فاجعة إنسانية تستوجب الوقوف معهم وقفة صمود وواجب”.

وأوضح نواف الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للبرامج والاتصال بمؤسسة قطر الخيرية، أن المعرض مستمر خلال الأيام المقبلة، ويعرض أسماء الأطفال الشهداء.

وأضاف أن “رسالة قطر الخيرية في هذا المعرض تؤكد أن أيتامنا وأطفال غزة ليسوا مجرد أسماء في سجلات المكفولين أو أرقام في قوائم الشهداء، بل هم أرواح ارتبطت بقطر وأهل قطر”.

وقالت عائشة الكواري، مديرة إدارة العمليات الإنسانية بمؤسسة قطر الخيرية “تُوفي واستُشهد لقطر الخيرية أكثر من 241 طفلا في قطاع غزة جراء الأحداث والعدوان على القطاع”.

وتابعت “نحن اليوم نقف معهم وقفة صمود، وقفة واجب. قطر الخيرية لن تتوانى في تقديم يد العون والمساعدة للأشقاء في غزة، فتدخلاتنا الإنسانية مستمرة”.

وقال عبد العزيز جاسم حجي، المدير التنفيذي للعمليات الدولية بمؤسسة قطر الخيرية “المعرض سيُبرز ويعرض العديد من الفيديوهات والصور، التي من خلالها سيشعر الجمهور بحجم المعاناة المتعلقة بأسر هؤلاء الأيتام”.

وتابع “نحن نعمل على موضوع رعايتهم والاستمرار في دعمهم، حتى نساعدهم على العودة إلى حياتهم كما كانت، وأفضل إن شاء الله”.