الأخبار|الأراضي الفلسطينية المحتلة

استشهاد طفل برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم (فيديو)

مدة الفيديو 03 دقيقة 13 ثانية 03:13
Published On 15/12/2025
|
آخر تحديث: 11:58 PM (توقيت مكة)

حفظ

استُشهد الطفل الفلسطيني عمار ياسر محمد تعامرة (16 عاما)، مساء اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وقال تيسير أبو مفرح، مدير مجلس بلدي تقوع، لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن الطفل أصيب برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال.

وأضاف أن القوات اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي عشوائيا، مما أدى إلى إصابة تعامرة، حيث نقلته الطواقم الطبية إلى مستوصف البلدة، وأُعلن استشهاده قبل نقل جثمانه إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأشار أبو مفرح إلى أن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، مما تسبب في إصابات بالاختناق بين السكان.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال حاصرت المصلين في مسجد أبو بكر الصديق وسط البلدة أثناء صلاة المغرب، ومنعتهم من الخروج، وسط إطلاق قنابل الغاز السام اتجاه المسجد ومحيطه.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان