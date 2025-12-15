الداعية هيفاء يونس: الحجاب فريضة قرآنية.. والجدل حوله نتاج فهم ملتبس للنصوص (فيديو)

قالت الداعية الدكتورة هيفاء يونس، إن الجدل الدائر حول الحجاب نابع من فهم ملتبس للنصوص القرآنية واللغة العربية، مؤكدة أن الحجاب فريضة شرعية بنص القرآن، وليس مجرد حالة روحية أو ما يسمى “الحجاب القلبي”.

وأوضحت هيفاء، في مقابلة مع برنامج “أيام الله” عبر الجزيرة مباشر، أن شبهة إنكار فرضية الحجاب تقوم على القول إن لفظ الحجاب لم يرد في القرآن بمعنى غطاء الرأس، مشيرة إلى أن هذا الطرح يتجاهل الدلالات اللغوية والآيات الصريحة التي تناولت لباس المرأة المؤمنة.

وبيّنت أن آية سورة النور نصت بوضوح على الأمر بضرب الخُمُر على الجيوب، موضحة أن الخمار في اللغة العربية هو ما يغطي الرأس، وأن الجيب هو موضع أعلى الصدر، مما يدل على وجوب تغطية الشعر والرقبة والصدر.

إدناء الجلابيب

وأضافت أن النساء في زمن نزول الآية كن يضعن الخمار بالفعل، لكن بطريقة لا تغطي الجيب، فجاء الأمر الإلهي بتعديل هذا اللباس ليكون ساترا.

كما أشارت إلى آية سورة الأحزاب التي تأمر نساء النبي ونساء المؤمنين بإدناء الجلابيب، موضحة أن الجلباب هو اللباس الواسع الذي يغطي الجسد ولا يظهر تفاصيله، وهو ما اتفق عليه جمهور العلماء رغم اختلافهم في بعض التفاصيل التفسيرية.

وأكدت الدكتورة هيفاء يونس أن تجاهل المعنى اللغوي للنصوص القرآنية وسبب نزولها يفتح الباب أمام الشبهات، معتبرة أن كثيرا من هذه الطروحات تنطلق من اتباع الهوى وتقديم الرغبة على الحكم الشرعي.

وشددت على أن الالتزام باللباس الشرعي جزء لا يتجزأ من الطاعة، ولا يمكن فصله عن العلاقة القلبية مع الله عز وجل.