بحبح: “ترامب يتفهم صعوبة تسليم آخر جثة لإسرائيل وحماس تعمل جاهدة للوصول إليها”

أكد رئيس مؤسسة الأمريكيين من أجل السلام العالمي د/ بشارة بحبح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتفهم الصعوبات التي تواجه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تسليم آخر جثة في القطاع لإسرائيل.

وفي مقابلة مع المسائية الأحد على الجزيرة مباشر قال بحبح “الرئيس ترامب يتفهم بأنه قد يكون من الصعب جدا الوصول لآخر جثة ولكن وصلني تأكيد بأن حماس تعمل جاهدة لانتشال هذه الجثة”.

وأردف بحبح “طبيعي الشعب الفلسطيني يريد أيضا أن ينتبه العالم لحوالي 10 آلاف جثمان للفلسطينيين تحت الأنقاض في غزة، يعني الجميع يهتمون بجثث 28 إسرائيلي وينسون 10 آلاف جثة للفلسطينيين من أهل القطاع”.

وفيما يتعلق بأسباب تأخر الدخول إلى المرحلة الثانية من الاتفاق أوضح بحبح أنه التعنت الإسرائيلي بشكل أساسي مردفا ” التعنت الإسرائيلي هو السبب الأساسي فمن وجهة نظري وحسب قرائتي وفهمي لاتفاقية السلام أنه بعد تسليم الرهائن الأحياء يتم الدخول إلى المرحلة الثانية لأن حماس قالت وأنا أشهد على ذلك إنه سيكون من الصعب بشكل كبير الوصول إلى ما يتراوح بين 3 إلى 4 جثث لكن أن يصل الأمر إلى جثة واحدة فقط لم يصلوا إليها فهذا إنجازكبير”.

واتهم بحبح الغرب بأنه السبب الرئيسي في جعل إسرائيل تتصرف بكل غطرسة وتعتبر أن اليهود هم أسياد العالم.