مزدحمة بالبضائع وخالية من المشترين.. الغلاء وندرة السيولة في أسواق غزة ينذران بكارثة أمن غذائي (شاهد)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر تفاقم غلاء الأسعار وندرة المواد الأساسية في أسواق قطاع غزة، في وقت يضطر فيه المواطنون والنازحون إلى تقليص نفقاتهم إلى حدودها الدنيا، وسط ضعف شديد في القدرة الشرائية، مما ينذر بكارثة أمن غذائي وشيكة في ظل غياب الرقابة واستمرار القيود الإسرائيلية على دخول السلع والمساعدات.

ومن داخل أحد الأسواق الرئيسية في منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع، أظهرت جولة مراسلنا، تكدس البضائع على البسطات وفي المحلات التجارية مقابل حركة شراء شبه معدومة، حيث يتجول آلاف النازحين بحثًا عن الحد الأدنى من احتياجاتهم اليومية، في وقت أصبحت فيه سلع أساسية مثل اللحوم والدواجن وبعض أصناف الخضراوات خارج متناول الغالبية العظمى.

وأكد تجار ومواطنون، للجزيرة مباشر، أن الأزمة لا تقتصر على ارتفاع الأسعار، بل تمتد إلى شح السيولة النقدية وتداول أوراق نقدية بالية، إضافة إلى عدم توفر التطبيقات البنكية لدى شريحة واسعة من السكان، مما فاقم صعوبة عمليات البيع والشراء.

وأوضحوا أن معظم العائلات أصبحت تبحث عن السلع الأرخص وبكميات محدودة لا تكفي لسد احتياجاتها الأساسية.

قيود إسرائيلية على هذه الأصناف

وأشار عدد من التجار إلى أن تكدس البضائع دون تصريف، خاصة المجمدات والمواد الغذائية، يهدد بتلفها خلال فترة قصيرة، في ظل انقطاع الكهرباء والاعتماد المحدود على الطاقة الشمسية، محذرين من خسائر كبيرة قد تنعكس سلبا على توفر السلع في الفترة المقبلة.

كما لفت المواطنون إلى أن القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال العديد من الأصناف، خاصة اللحوم والدواجن وبعض الخضراوات، تزيد من حدة الأزمة، حيث تدخل كميات محدودة بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع الأوضاع المعيشية، بعد أكثر من عامين من الحرب واستنزاف المدخرات.

ويعيش في منطقة مواصي خان يونس وحدها مئات الآلاف من النازحين في ظروف إنسانية صعبة، رغم مرور نحو شهرين على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إذ ما زالت صعوبات توفير الغذاء والمساعدات الأساسية قائمة، مع عدم انتظام تدفق الإغاثة والسلع التجارية.

ورغم انتهاء حرب الإبادة بسريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فلم يشهد واقع المعيشة لفلسطينيي في غزة تحسنا جراء القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على دخول شاحنات المساعدات، منتهكة بذلك البروتوكول الإنساني للاتفاق.