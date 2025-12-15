مشهد يثير غضبا واسعا في دمشق.. سيارة إسعاف تتحول إلى “مقهى أرجيلة” ومدير الصحة يعلق (شاهد)

أثار مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، موجة غضب واسعة في سوريا، بعدما وثق مشهدا غير مسبوق لرجل يدخن الأرجيلة داخل سيارة إسعاف قرب مستشفى المواساة في العاصمة دمشق.

المشهد، الذي التقطته كاميرا هاتف أحد المواطنين، اعتبره ناشطون ومعلقون تعبيرا صارخا عن الاستهتار بأرواح المرضى وامتهان كرامة المهنة الطبية، مؤكدين أن سيارة الإسعاف ليست ملكا خاصا ولا مكانا للترفيه، بل وسيلة مخصصة لإنقاذ الأرواح.

وتباينت الردود على الحادثة، إذ طالب كثيرون بمحاسبة فورية للمسؤولين عن هذا التصرف، محذرين من أن الصمت على مثل هذه الممارسات يعني القبول بتآكل ما تبقى من القيم والمعايير المهنية.

تحقيق في الواقعة

من جهته، أوضح مدير صحة دمشق، الدكتور وائل دغمش، للجزيرة مباشر، أن التحقيق في الواقعة بدأ فور انتشار المقطع، حيث جرى توجيه مباحث المرور لتعقب سيارة الإسعاف الظاهرة في الفيديو.

وأكد دغمش ضبط السيارة وحجزها، ليتبين أن ترخيصها منتهٍ منذ العام الماضي، وكانت مسجلة باسم مركز صحي تابع لإحدى قرى ريف دمشق، دون تجديد ترخيصها.

وأضاف أن السائق أحيل إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، في حين أُلغي ترخيص السيارة رسميا، في خطوة اعتبرها متابعون اختبارا جديا لمدى الالتزام بمحاسبة المخالفين وحماية قدسية العمل الطبي.