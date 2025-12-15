مفتي أستراليا يستنكر هجوم بوندي ويقدر جهود رجل مسلم هاجم مسلحا وانتزع سلاحه

أستنكر المفتي العام لأستراليا ونيوزيلندا د/ إبراهيم أبو محمد الهجوم الذي استهدف احتفالات لليهود بعيد الحاناكا في شاطيء بوندي بمدينة سيدني الأسترالية.

وفي محادثة هاتفية مع المسائية على الجزيرة مباشر الأحد قال أبو محمد إن شابا مسلما منع المهاجمين من إيقاع المزيد من القتلى مردفا “تأكد لدينا أيضا أن شابا قام بموقف بطولي ومنع المهاجمين من إسقاط الكثير من الضحايا وهو مسلم أيضا اسمه أحمد الأحمد وهاجم المعتدي وأخذ منه السلاح”.

ويتلقى الرجل المسلم أحمد الأحمد 43 عاما العلاج بأحد المستشفيات بعدما أصيب برصاصتين أثناء انتزاعه سلاح أحد المهاجمين.

وفيما يتعلق بالمخاوف من استخدام الحادث لمهاجمة المجتمع المسلم في أستراليا قال أبو محمد “المسلمون دوما كانوا ضحايا للإرهاب وكانت هناك حربان عالميتان الحرب العالمية الأولى وذهب ضحيتها 15 مليون شخص بينما أودت الثانية بأكثر من 25 مليون ضحية ولم يكن المسلمون طرفا فيها بأي شكل”.

واتهم أبو محمد أطرافا محددة بالاصطياد في الماء العكر ومحاولة “إشعال الحرائق” لاتهام المسلمين بالإرهاب.