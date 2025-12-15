نازحون في خان يونس يواجهون الأمطار بخيام مهترئة ومعاناة متفاقمة (فيديو)

رصدت جولة لمراسلة الجزيرة مباشر مشاهد معاناة العائلات الفلسطينية النازحة في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، مع بدء تأثير منخفض جوي جديد يهدد مئات آلاف النازحين القاطنين في خيام مهترئة تفتقر لأدنى مقومات الحماية من البرد والأمطار.

وأفادت مراسلتنا أن الأمطار التي بدأت تهطل منذ ساعات كشفت هشاشة الاستعدادات، حيث يلجأ النازحون إلى وسائل بدائية لتدعيم خيامهم، في ظل تحذيرات من تكرار مشاهد الغرق التي شهدها القطاع خلال المنخفضات السابقة، والتي أدت إلى إغراق مئات الخيام، خاصة في المناطق الطينية والقريبة من البحر.

وخلال الجولة، عبّر عدد من المواطنين عن مخاوفهم من تفاقم الأوضاع الإنسانية، مؤكدين أن الخيام لا توفر الحماية للأطفال والمسنّين وذوي الإعاقة، وأن انعدام وسائل التدفئة ونقص الأغطية والمواد الأساسية يزيد من معاناتهم مع كل موجة برد جديدة.

مناشدات عاجلة

كما أشاروا إلى اضطرار بعض العائلات للعودة إلى منازل مدمرة جزئيا، باعتبارها أقل خطرا من البقاء في خيام معرضة للغرق والاقتلاع.

وأكد النازحون أن إغلاق المعابر وعرقلة إدخال الخيام والمنازل المتنقلة والكرفانات، إضافة إلى توقف مشاريع إعادة الإعمار، فاقم من معاناتهم، وسط مناشدات عاجلة للجهات المعنية والمنظمات الإنسانية لتوفير مأوى آمن ومواد إغاثية عاجلة قبل اشتداد تأثير المنخفض.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أول أمس، إن المنخفض الجوي الأخير أدى لوفاة 11 فلسطينيا وفقدان واحد جراء انهيار عدة مبان، وتسبب في خسائر أولية مباشرة بلغت 4 ملايين دولار، مؤكدا أن القطاع الأكثر تأثرا هو “قطاع الخيام” حيث تم تسجيل تضرر وغرق 53 ألف خيمة بشكل كلي أو جزئي.