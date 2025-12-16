“إبني يموت على البطيئ”.. سيدة غزاوية تروي معاناة رضيعها المصاب بالسرطان (فيديو)

محمد أبو وردة، رضيع لم يتجاوز 11 شهراً، أصبح ضحية جديدة لانهيار المنظومة الصحية في غزة، بعد تشخيصه بالسرطان، ويعيش مع عائلته في خيمة مهترئة بمخيم جباليا شمال القطاع.

تروي والدته أن المرض بدأ بعد ولادته بأربعة أشهر، حين ظهرت عليه علامات طفح جلدي. ومع تنقله بين عدد من الأطباء، كانت التشخيصات تتراوح بين الجرب، الحساسية وسوء التغذية، حتى وصلوا إلى طبيب مختص أوقف التشخيص الخاطئ وأبقى الطفل في المستشفى للتأكد من حالته.

بعد ذلك، أكدت وحدة علاج الأورام إصابته بسرطان الدم، مع تضخم في الطحال والكبد والتهاب في الدم.

وترى والدته أن سبب الإصابة يعود إلى الظروف الصعبة في غزة، مع تلوث البيئة بعد عامين من الحرب وتراجع مستوى المعيشة، مشيرة إلى أن ابنها أصبح هيكلاً عظمياً يحتاج إلى علاج عاجل خارج القطاع.

أما والده فيصف معاناة ابنه بالوجع المستمر الذي يمنعه من النوم، ويعجز عن مساعدته نتيجة نقص الخدمات الطبية الأساسية.

ويطلق مناشدة عاجلة لمنظمة الصحة العالمية لإرسال محمد للعلاج خارج القطاع قبل فوات الأوان.