اكتشاف جرائم اختلاس بمليارات الليرات والقبض على متورطين في مستشفى بدمشق (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن فرع المباحث الجنائية في دمشق كشف عن جرائم اختلاس واسعة في الهيئة العامة لمستشفى البيروني الجامعي في العاصمة السورية.

وأكد محيي الدين جراد رئيس قسم البحث الجنائي في دمشق أن خسائر جرائم الاختلاس في مستشفى البيروني الجامعي تقدر بمليارات الليرات السورية، علاوة على ليرات ذهبية كانت تقدم رُشًا لبعض المسؤولين.

وأضاف جراد، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن التحقيقات الأولية في جرائم الفساد بالمستشفى أدت إلى القبض على 3 مسؤولين، إلى جانب موظفين مشتبه فيهم، مؤكدا أنهم اعترفوا بما ارتكبوه من مخالفات مالية بعد مواجهتهم بالأدلة والقرائن.

عقود وهمية ورُشًا

ومن بين المخالفات التي اعترف المسؤولون والموظفون المتهمون بالتورط فيها، تنظيم عقود وهمية للحصول على مخصصات مالية من المستشفى وتلقي رُشًا. وأشار جراد إلى ملاحقة موظفين آخرين مشتبه فيهم تواروا عن الأنظار.

وأوضح أن عمليات الفساد في مستشفى البيروني استمرت سنوات عديدة حتى سقوط نظام بشار الأسد، وكشفت عنها تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية التي أظهرت وجود الكثير من عقود المشتريات الوهمية.

وشدد على أن وزارة الداخلية “تواصل دورها الوطني في مكافحة الفساد، وحماية المال العام، ولن تتهاون في ملاحقة أي فرد أو جهة يثبت تورطها في اختلاس المال العام”.

يُذكر أن الحكومة السورية تبذل حاليا جهودا كبيرة لتفكيك شبكات الفساد التي عملت في مختلف القطاعات سنوات عديدة خلال حقبة الأسد، وإعادة بناء البنية التحتية بعد عقود طويلة من الإهمال.