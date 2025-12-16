“ريفنا أخضر”.. حملة سورية لإعادة الحياة إلى ريف دمشق (فيديو)

أطلقت محافظة ريف دمشق بالتعاون مع وزارة الزراعة السورية يوم الاثنين، من مدينة حرستا في الغوطة الشرقية، حملة تشجير تحت عنوان “ريفنا أخضر” تشمل زراعة 500 ألف غرسة حراجية ومثمرة مدون عليها عبارات جسدت تضحيات الشعب السوري التي قدمها خلال سنوات الحرب.

وزير الزراعة أمجد بدر أشار إلى أهمية الجهود المبذولة في إطار زيادة الرقعة الخضراء، وتعويض الخسائر التي طالت المساحات الزراعية والحراجية، وأدت إلى تراجع الغطاء النباتي، مبيناً أن هذا العمل مهم في إعادة إحياء البيئة، وتعزيز استقرار المجتمع.

ودعا الوزير بدر إلى تحويل التشجير إلى ثقافة عامة وقيمة وطنية، تترسخ في ذاكرة الأجيال المقبلة، لما لذلك من أثر إيجابي على البيئة وتحسين المناخ.

وتستمر الحملة 45 يوماً وتتوزع على 3 مراحل، وتبدأ بمرحلة زراعة الغراس الحراجية في مداخل ريف دمشق وساحاتها الرئيسة وطرقها العامة، انطلاقاً من الغوطة الشرقية، تليها المدن والبلدات، لتصل أخيراً إلى داخل الأحياء والقرى عبر زراعة غراس مثمرة.

بدوره، بيّن وزير الثقافة محمد ياسين الصالح أن جميع شرائح المجتمع مدعوة اليوم لتكون على قدر المسؤولية الوطنية في النهوض بواقع سوريا نحو الأفضل، وإعادة المساحات الخضراء إلى كل مناطقها.

أما مدير حملة “ريفنا أخضر” عبد الرحمن غبيس بيّن أن اختيار الغوطة الشرقية كبداية لتنفيذ الحملة، جاء كخطوة للإضاءة على حجم الدمار الموجود فيها، والتأكيد على أن هذه المنطقة ما زالت تنبض بالحياة، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على رفع عدد الغراس في المرحلة المقبلة ليصل إلى مليون غرسة لتكون جزءاً من حملة إعادة الغطاء النباتي إلى الريف الدمشقي.

وتعمل وزارة الزراعة ضمن خطة هذا الموسم على تنفيذ خطوات منهجية لاستعادة الغطاء النباتي في سوريا، وإنتاج غراس ذات مواصفات فنية جيدة وملائمة بيئياً حيث تواصل منذ مطلع الشهر الحالي توزيع أكثر من مليوني غرسة مثمرة في مختلف المحافظات، إضافة إلى وجود خطة لإنتاج نحو 1.4 مليون غرسة حراجية، موزعة على 32 مشتلاً حراجياً في مختلف المحافظات، وتنتج أكثر من 50 نوعاً حراجياً تتلاءم مع المتطلبات البيئية للمواقع المستهدف زراعتها.