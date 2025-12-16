فتاة تركت الدراسة بسبب الاختلاط.. ما هي نصيحة الداعية هيفاء يونس؟

ردت الداعية الإسلامية الدكتورة هيفاء يونس على سؤال فتاة قالت إنها تركت الدراسة بسبب الاختلاط والتزمت بيتها، وتبحث عن نصيحة لأنها ترغب في بدء طلب العلم الشرعي، مبيّنة أن الخطوة الأولى تعتمد على البلد الذي تعيش فيه السائلة.

وأوضحت الدكتورة هيفاء أن هناك معاهد مخصَّصة لتعليم النساء في العديد من الدول منها الولايات المتحدة، حيث تقدّم برامج دراسية حضورية في أماكن مستقلة، إضافة إلى التعليم الشرعي عبر الإنترنت، مما يجعل الوصول إلى العلم ميسَّرا سواء بالحضور الشخصي أو عبر التعليم عن بُعد.

وفي ما يتعلق بترك الدراسة بسبب الاختلاط، شددت على أن الاختلاط ليس محرَّما في ذاته، لكن المهم هو الالتزام بالضوابط الشرعية في التعامل مع الجنس الآخر، مثل غض البصر وارتداء اللباس الشرعي وعدم الخضوع بالقول.

وأشارت إلى أن بعض المواقف الحياتية تستلزم التعامل مع الرجال، مثل زيارة الطبيب أو التسوق، مؤكدة أن الأساس هو ضبط السلوك والالتزام بالأحكام الشرعية بما يحقق رضا الله.