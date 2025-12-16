متطوعون يشاركون في إعادة تأهيل مركز صحي الشهيد قصي حمدتو بالخرطوم (فيديو)

شارك عدد من الشباب المتطوعين في حملة لإعادة تأهيل ونظافة مركز صحي الشهيد قصي حمدتو في العاصمة السودانية الخرطوم، ضمن جهود مجتمعية تهدف إلى إعادة تشغيل المرافق الصحية التي تضررت بفعل الأوضاع التي شهدتها البلاد.

المبادرة، التي نُفذت بإشراف منسقين ميدانيين، شملت تنظيف ساحات المركز وقاعاته، وتجهيز الصيدلية وقسم علاج الأطفال، إلى جانب إعادة استقبال المواطنين، وتوفير بيئة ملائمة لتقديم الخدمات الطبية.

وقال علي الطغور أحمد -وهو منسق ميداني للحملة- إن الهدف هو “إعادة استقبال المواطنين، وتفعيل الخدمات الصحية بالمركز، والإسهام في خدمة المجتمع من خلال العمل التطوعي”.

وأضاف أن الحملة تدعو جميع الأهالي والطلبة إلى المشاركة في مشروعات إعادة تأهيل المرافق العامة، مؤكدا استعداد فرق المتطوعين للعمل المستمر وعدم التوقف حتى عودة الخدمة بصورة كاملة.

وشدد القائمون على المبادرة على أن العمل تطوعي بالكامل، ويعتمد على الدعم المجتمعي والتعاون بين الأهالي، بهدف استعادة دور المركز مرفقا أساسيا لتقديم العلاج والرعاية الصحية لسكان الحي.