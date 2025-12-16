“معاملاتي”.. تطبيق لتسهيل إنجاز المعاملات الإدارية للمواطنين في حماة (فيديو)

أطلق مجلس مدينة حماة في سوريا تطبيقا حكوميا إلكترونيا يحمل اسم “معاملاتي” يهدف إلى تسهيل المعاملات الإدارية للمواطنين مع دوائر الحكومة المختلفة، دون الحاجة إلى مراجعتها بأنفسهم، مما يوفر الوقت ويحد من الازدحام.

وأوضح أحمد كربوشة مدير مركز خدمات المواطن في مجلس مدينة حماة أن المجلس بدأ منذ فترة مشروعا للتحول الرقمي يهدف لأن تكون كافة الوثائق الحكومية متاحة إلكترونيا.

وأضاف، في لقاء مع الجزيرة مباشر، أن الخطوة التالية تمثلت في تمكين المواطنين من التعامل مع مجموعة من الوثائق الحكومية عبر تطبيقات إلكترونية يمكن الوصول إليها عبر الهواتف أو أجهزة الحاسوب، دون الحاجة للحضور بأنفسهم لمقار الجهات الحكومية.

13 خدمة متاحة إلكترونيا

وأوضح أن هناك في الوقت الحالي 13 خدمة حكومية متاحة إلكترونيا، وبعدها ستكون هناك دفعات أخرى من الخدمات الإلكترونية.

وأشار إلى أن الخطوة القادمة هي إتمام المعاملات الحكومية بشكل كامل عبر التطبيقات الإلكترونية.

وتابع قائلا إن العمل على هذه الخدمات يتم من خلال منصة “أنجز” الإلكترونية الحكومية، مشيرا إلى أن مجلس مدينة حماة هو الأول بين مجالس المدن والمحافظات السورية، الذي يطرح خدمات إلكترونية للمواطنين.

وأضاف أن آلية دفع رسوم الخدمات الحكومية تتم عبر الحسابات البنكية أو شركات الإتصالات.

وأكد أنه “بمجرد أن تستقر الخدمة في مدينة حماة سوف يتم التوسع فيها لتشمل مختلف مراكز الخدمات الحكومية في ريف حماة”.

تأتي هذه الخطوة من قبل مجلس مدينة حماة في إطار جهود حكومية لدفع التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة وتطويرها بعد عقود طويلة من الإهمال في عهد بشار الأسد.