“هل وقعتم اتفاقا ثلاثيا بخصوص هجليج والمنشآت النفطية؟”.. المتحدث باسم تحالف “تأسيس” يجيب (فيديو)

نفى علاء نقد المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي “تأسيس”، الذي يقوده الدعم السريع، توقيع اتفاق ثلاثي مع جنوب السودان ومجلس السيادة السوداني بشأن حماية المنشآت النفطية في منطقة هجليج النفطية بغرب كردفان.

وأكد نقد، في مقابلة مع برنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر، أنه لا صحة لما تداولته وسائل الإعلام عن “اتفاق ثلاثي أو مفاوضات ثلاثية” بهذا الشأن.

وأضاف أن قوات تحالف تأسيس سيطرت على منطقة هجليج، بعد سيطرتها على منطقة بابنوسة، بعدما وصفه “بانهيار وانسحاب الجيش السوداني” من هذه المناطق.

وأوضح أنه ربما كان هناك اتفاق بين عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وجنوب السودان “لكن ليس لنا علاقة به”، وفق قوله.

“تفاهمات” مع دولة جنوب السودان

وأكد أن منطقة هجليج “تحت سيطرة قوات تحالف تأسيس”، مشيرا إلى وجود تفاهمات مع جنوب السودان والحرص على مصالحها، نظرا لأن خط أنابيب النفط الخاص بها يمر عبر هجليج.

وردا على سؤال بشأن وجود رئيس أركان جيش جنوب السودان وعدد كبير من قواته في منطقة هجليج، قال نقد إن هذه “قوات مساندة لقوات تحالف تأسيس وتعمل بالتعاون معها”.

وكان وزير الإعلام بجنوب السودان أتينغ ويك أتينغ قد أكد للجزيرة مباشر وجود قوات عسكرية لبلاده في هجليج، موضحا أنها سوف تبقى هناك لحماية المنشآت النفطية حتى تنتهي الحرب.

عوائد النفط

وأوضح نقد أن وجود قوات تحالف تأسيس في هجليج سوف يضمن لها جانبا من إيرادات النفط مستقبلا. لكنه أضاف أنه لم يتم التوصل لاتفاق محدد بشأن عوائد النفط مع جنوب السودان.

يذكر أن رئيس الهيئة القيادية لتحالف تأسيس هو قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

ويضم تحالف تأسيس في صفوفه قوات الدعم السريع، و”الحركة الشعبية- شمال” بقيادة عبد العزيز الحلو، و”الجبهة الثورية”، إضافة إلى تيارات منشقة من حزبي الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي، وشخصيات سياسية وقبلية.