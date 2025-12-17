بنك قطر الدولي الإسلامي يدشن أول إدراج لصكوك شركات بالريال القطري في بورصة قطر (فيديو)

أدرج بنك قطر الدولي الإسلامي، أول صكوك شركات مقومة بالريال القطري في بورصة قطر، في خطوة تعد الأولى من نوعها في السوق القطرية، وتعكس التزام القطاع المصرفي الإسلامي بدعم وتطوير أسواق رأس المال.

وقال عبد الباسط الشيبي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، إن البنك يفخر بكونه أول بنك إسلامي يدرج صكوكه في بورصة قطر، معتبرا أن هذه الخطوة تنسجم مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وتسهم في توفير أدوات استثمارية عالية الجودة مقومة بالريال القطري.

وأوضح الشيبي أن إدراج الصكوك يتيح فرصا جديدة للمستثمرين المحليين والخارجيين للاستفادة من أدوات استثمارية ذات جودة عالية، بهامش ربح يبلغ 4.4 %، ولمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أن هذا الإصدار يسهم في بناء منظومة متكاملة لسوق الصكوك في أسواق رأس المال القطرية.

حراك استثماري جديد

وبشأن التوقعات خلال المرحلة المقبلة، أشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي إلى أن إدراج الصكوك والسندات في البورصة يعد خطوة حديثة نسبيا في السوق القطرية، معربا عن تطلعه إلى تنشيط التداول على هذه الصكوك، وخلق حراك استثماري جديد في السوق.

وأكد الشيبي أن البنك يحرص على التميز في تقديم أدوات استثمارية مبتكرة، مذكرا بأن بنك قطر الدولي الإسلامي كان سباقا في إصدار صكوك الاستدامة وإدراجها في بورصة لندن، إلى جانب إصدارات صكوك رأسمالية أدرجت أيضا في السوق البريطانية.

وختم الشيبي بالتأكيد على أن بورصة قطر تعد من البورصات النشطة في المنطقة، متوقعا أن تحذو بنوك محلية وإقليمية أخرى حذو هذه الخطوة، لما تمثله من مصلحة للشركات والمؤسسات المالية الباحثة عن توسيع قنوات الاستثمار.