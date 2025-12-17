شهادات ووثائق حصرية.. الجزيرة مباشر تكشف مسارات تهريب المخدرات إلى غزة (فيديو)

من أمام موقع كيسوفيم العسكري، أحد المنافذ الرئيسية لدخول شاحنات المساعدات والبضائع إلى قطاع غزة بعد خضوعها لتفتيش الجيش الإسرائيلي، كشفت معطيات خطيرة تتعلق بإدخال مواد مخدرة إلى القطاع عبر هذه الشاحنات.

وأظهرت متابعة ميدانية حصرية للجزيرة مباشر، للمرة الأولى، كيفية تعمّد الجيش الإسرائيلي إدخال المخدرات إلى غزة ضمن الشحنات التي تمر من المعبر.

مداهمة ناجحة

ورافقت الجزيرة مباشر جهاز مكافحة المخدرات في المحافظة الوسطى بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بوجود مواد مخدرة داخل إحدى الحاويات في المنطقة، جرى إدخالها عبر شاحنات قادمة من معبر كيسوفيم. ومع وصول الأجهزة المختصة إلى الموقع، بدأت عمليات التفتيش للتأكد من صحة المعلومات والبحث عن تلك المواد.

وخلال عملية التفتيش، ضُبطت مواد مخدرة متنوعة، من بينها الحشيش، إضافة إلى حبوب مخدرة كيميائية قاتلة من نوع الإكستازي، المعروفة محلياً باسم “حبوب السعادة”، وهي حبوب تسبب الهلوسة وتؤدي إلى تلف خلايا الأعصاب في الدماغ وقد تفضي إلى الوفاة.

كما كُشف عن أساليب تمويه متقنة، حيث جرى إخفاء الحبوب داخل علب فول مغلقة بإحكام، مع استخدام مادة الكربون لمنع اكتشافها عبر أجهزة الفحص.

وأوضح جهاز مكافحة المخدرات في المحافظة الوسطى أن الحرب ألحقت أضراراً كبيرة بالإمكانات المتاحة للأجهزة الأمنية، إلا أن العمل مستمر رغم ذلك، حيث يتم الاعتماد حالياً على التفتيش العيني إلى جانب أساليب فحص أخرى لا يمكن الكشف عنها.

طرق وأساليب متعددة

وبيّن جهاز مكافحة المخدرات أن الاحتلال لا يقتصر على إدخال هذه السموم عبر الشاحنات البرية فقط، بل يستخدم طرقاً متعددة تشمل البحر والجو، إذ تلقي طائرات مسيّرة كميات من المواد المخدرة داخل القطاع لتصل إلى أعوان الاحتلال وتجار المخدرات.

وأشار إلى أن بعض الطائرات تحمل كميات محدودة، فيما تنقل أخرى شحنات أكبر، وقد تم ضبط عدد منها بما تحمله من مخدرات.

وفي ظل تدمير الأفران والمنشآت بفعل القصف الإسرائيلي، لجأ الجهاز إلى وسائل بدائية لإتلاف المواد المضبوطة، حيث جرى حرقها ميدانياً لمنع تسريبها أو إعادة تداولها.

ووجّه جهاز مكافحة المخدرات رسالة واضحة لتجار المخدرات مفادها أن يد القانون ستطالهم، وأن كل من يثبت تورطه في الاتجار بهذه المواد سيحاسب.