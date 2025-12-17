“لم تشفع له قدمه المبتورة”.. جيش الاحتلال ينكّل بمسن فلسطيني ويعتقله (شاهد)

روى المسن الفلسطيني سعيد العمور، أحد سكان خربة الركيز في مسافر يطا جنوب الخليل، تفاصيل اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي له بعد التنكيل به أثناء محاولته الدفاع عن أرضه القريبة من إحدى المستوطنات الإسرائيلية.

وأوضح العمور للجزيرة مباشر، أن المستوطنين يلاحقونه منذ فترة طويلة ويعتدون عليه بشكل متكرر، مشيرًا إلى أن آخر هذه الاعتداءات سُجّل أثناء محاولته منع أحد المستوطنين من قصّ سياج أرضه، حيث حضر جندي إسرائيلي وساعد المستوطن في قصّ السياج ومصادرته، قبل اعتقاله.

وأضاف العمور “جرى اعتقالي بعد أن استدعوا قوة إضافية من الجيش وأخذوني إلى المعسكر القريب وأنا معصوب العينين وكبلوا يدي إلى الخلف، وكان هناك جنديان يوجهان لي اللكمات وأنا بداخل سيارة الجيب العسكرية وتم وضعي تحت المطر لفترة طويلة”.

“التهجير هو الهدف”

وتابع المسن الفلسطيني “مكثت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة والنصف مساءً وأنا ملقى على الأرض بينما يقوم الجنود بضربي، وطلب الضابط المسؤول إبعادي عن المعسكر 400 متر وإلقائي في الخلاء وأنا معصوب العينين ومكبل اليدين”.

وأكمل قائلا “بعد أن أفرج عني جرى نقلي بسيارة الإسعاف إلى مستشفى أبو الحسن القاسم حيث أُجريت لي الفحوصات اللازمة قبل أن أغادر إلى منزلي في خربة الركيز”.

وأشار المسن العمور إلى أن هدف الاحتلال ومستوطنيه من زيادة الضغط على الفلسطينيين هو تهجيرهم من المنطقة، وقال للجزيرة مباشر “سأبقى ثابتًا في أرضي وسأثبّت كل الناس الموجودين هنا، داعيا أصحاب الأراضي إلى العودة إلى أراضيهم والتمسك بها لحمايتها من الاستيطان.

إصرار على الثبات

وختم الشيخ العمور حديثه بالقول “كلما زاد الاحتلال من اضطهاده لي سأزيد إصرارًا على الثبات في أرضي لأن الفلسطيني لا يهاجر، ولن نخرج من بيوتنا لأن هذه الأرض مباركة”.

يُشار إلى أن الاحتلال يستهدف مناطق مسافر يطا جنوب الضفة الغربية بشكل غير مسبوق، من خلال إفساح المجال للمستوطنين للتنكيل بالفلسطينيين، وإطلاق النار، والضرب، وسرقة الممتلكات، ومهاجمة المنازل، علمًا أن مسافر يطا تشكّل امتدادًا طبيعيًا واستراتيجيًا لمحافظة الخليل.