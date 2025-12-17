مركز واحد وآلاف الحالات.. مأرب في مواجهة سوء تغذية الأطفال (فيديو)

يستقبل المركز الوحيد لعلاج سوء التغذية في محافظة مأرب عشرات الأطفال يوميًا، وسط ضغط متزايد ونقص في الإمكانات. وأكد أطباء ونازحون استمرار المعاناة مع الجوع والمرض في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في اليمن.

وفي جولة ميدانية للجزيرة مباشر داخل المركز، قال رئيس مركز معالجة سوء التغذية في المستشفى، الدكتور علي محسن زياد، إن المركز تأسس عام 2018 بسعة 6 أَسِرَّة، ومنذ ذلك الحين تم تطويره ليصل إلى 15 سريرًا.

وأضاف أن المركز استقبل في العام الماضي 10,760 حالة، مشيرًا إلى أنه يستقبل شهريًا بين 50 و60 حالة من حالات سوء التغذية الحادة والوخيمة.

أما بالنسبة لانتشار سوء التغذية في محافظة مأرب، فأوضح الدكتور علي محسن أنه لا يملك إحصاءات دقيقة، لكنه يقدر وجود ما بين 1,000 و1,500 حالة شهريًا تحتاج إلى المكوث في المستشفى، بينما تتجاوز الحالات التي تحتاج إلى العلاج بشكل عام 5,000 حالة شهريًا.

وأشار إلى أن المركز هو الوحيد في المدينة الذي يقدم خدماته للذين يعانون من سوء التغذية، بعد توقف جميع المراكز الأخرى عن العمل، بما في ذلك المراكز التي كانت تديرها منظمات دولية.

وجع المخيمات المستمر

وصف بعض المراجعين من النازحين الوضع في المخيمات بالصعب جدًا، خصوصًا مع حلول فصل الشتاء. وأوضح أحدهم أن ابنته الرضيعة تقيم في المركز منذ 14 يومًا لتلقي العلاج من سوء التغذية الحاد.

كما تحدثت إحدى النازحات عن معاناة ابنها الذي يعاني من سوء التغذية الحاد والربو نتيجة الحرائق المنتشرة في المخيمات، موضحة أن الظروف في المخيمات صعبة للغاية، وتفاقم الأمراض مع انتشار القمامة.

وذكرت نازحة أخرى أن ابنها يعاني من إسهال حاد بسبب البرد الشديد والوضع السيئ في المخيمات خلال فصل الشتاء.

وفي الوقت نفسه، أعرب بعض المراجعين عن تقديرهم للدور الإنساني الذي يقوم به المركز، مؤكدين أن توفير العلاج مجانًا يخفف جزءًا من معاناتهم في ظل فقدانهم لأي موارد أو وسائل للدعم.