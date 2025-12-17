مسؤول العشائر في غزة: الاحتلال يستخدم سلاحا خفيا في حرب الإبادة (فيديو)

أكد مسؤول دائرة العشائر في وسط قطاع غزة المختار خالد عبد ربه أبو حلو أن الاحتلال الإسرائيلي لا يكتفي بالقصف والتدمير، بل يستخدم سلاحا آخر لا يقل خطورة، يتمثل في إغراق غزة بكميات كبيرة جدا من المخدرات.

وأوضح أبو حلو أن ما يجري ليس خافيا على أبناء الشعب الفلسطيني، فالحرب المفروضة على غزة تتخذ أشكالا متعددة، إذ يستغل الاحتلال الظروف الأمنية الصعبة وانعدام الرقابة الفعلية لإدخال المخدرات بكميات هائلة، في محاولة لضرب المجتمع من الداخل.

وأشار إلى أن هذه المواد تدخل عبر طرق عدة، منها الجو والبر والبحر والمعابر، مستفيدا من غياب الرقابة على المعابر في ظل الوضع القائم.

وأكد أن هذه المحاولات الخطيرة تقابلها صحوة وجهود مشرفة من قِبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، التي تعمل في ظروف بالغة القسوة في ظل حرب الإبادة والوضع الأمني المتدهور، وأضاف أن أفراد الشرطة ومكافحة المخدرات يعملون في ظروف إنسانية وأمنية صعبة للغاية.

وبيَّن أبو حلو أن إصرار الاحتلال على إنجاح هذا المخطط يعكس طبيعة حرب منظمة تقودها جهات قوية ودول، هدفها تدمير المجتمع الفلسطيني بأكمله من شباب وأطفال وتخريب أجيال كاملة، معتبرا أن هذه الحرب أخطر من القصف المباشر لأنها تستهدف الإنسان من الداخل.

ولفت إلى إدخال أنواع وحبوب مخدرة ذات تركيزات عالية ومواصفات غريبة لم يُعرف لها مثيل من قبل، سواء كانت حبوبا أو حشيشا أو غيرها، بهدف تدمير الشباب وإخراجهم عن الوعي والحياة الطبيعية.

وفيما يتعلق بدور العشائر، أكد أبو حلو أن مسؤوليتهم الأساسية تتمثل في الحفاظ على السلم المجتمعي في ظل غياب السجون وضعف الإمكانات الأمنية، مشيرا إلى أن العشائر قامت بأدوار متعددة، في مقدمتها التوعية الواسعة في المدارس والمساجد والأماكن العامة، بالتعاون مع الجهات المختصة، لتحذير الشباب من هذه الآفة الخطيرة.

واختتم بالتأكيد أن العشائر ستكون صمام أمان إلى جانب الأجهزة المختصة، لإفشال محاولات الاحتلال لتدمير أبناء الشعب الفلسطيني، وحماية السلم المجتمعي في قطاع غزة.