ألم الأبوة والخسارة الموجعة.. مأساة عائلة الشواف بين الحرب والحرمان في غزة (فيديو)

نزحت عائلة أحمد الشواف قسرًا من شرق مدينة خان يونس في قطاع غزة، وتحديدًا من منطقة عبسان الكبيرة، بعد أن فقد الرجل منزله وزوجته واثنين من أبنائه. أحد الابنين ما يزال مصيره مجهولًا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، فلا يُعرف إن كان في عداد الشهداء أم معتقلًا داخل سجون الاحتلال.

ورغم مرور أكثر من شهرين على وقف إطلاق النار، ما زال وجع الفقد حاضرًا بقوة في ذاكرته، يرافقه في تفاصيل حياته اليومية داخل خيام تفتقر إلى أدنى مقومات الإنسانية.

يعيش أحمد الشواف اليوم في خان يونس مع زوجته الأخرى وخمسة من أبنائه، في ظروف معيشية قاسية فرضها الواقع الاقتصادي المنهك الذي خلّفته الحرب.

صدمة فقدان الزوجة والأبناء

الفقد بالنسبة له لم يكن حدثًا عابرًا، بل صدمة ثقيلة، إذ فقد زوجته وأبناءه الذين كانوا جزءًا من عمره وحياته، ويصف الفراق بأنه قاسٍ وصعب إلى حد لا يمكن احتماله، خاصة حين يتعلق الأمر بفقدان الأبناء.

بدأت المأساة في السابع من أكتوبر، مع أول أيام الحرب، حين فقد ابنه الأول في صدمة لم يكن مستعدًا لها. عاش أيامًا من الانتظار والقلق، متشبثًا بالأمل في عودته، قبل أن تتوالى الأخبار المؤلمة، وسط حالة من العجز والحزن الذي عمّ العائلة بأكملها.

ولم تمضِ أشهر حتى تلقى خبرًا آخر أكثر إيلامًا باستشهاد ابنه الثاني عدلي، الذي كان يعتبره أقرب إلى صديق، تجمعهما علاقة خاصة مليئة بالمحبة والحنان. وقع الخبر عليه كضربة جديدة، لم يكد يصدقها من شدة الصدمة، خصوصًا أنه فقد ابنيه البكرين تباعًا.

ولم تتوقف الفواجع عند هذا الحد، إذ تبع ذلك خبر استشهاد زوجته، أم محمود. ورغم انفصالهما سابقًا، إلا أنها كانت لا تزال تعيش معه ومع أبنائها، وتحظى بمكانة خاصة في حياته.

تحديات المواصي اليومية

إلى جانب هذا الألم النفسي، يواجه الشواف واقعًا معيشيًا بالغ الصعوبة في منطقة المواصي بخان يونس، التي تكتظ بالنازحين. خلال الصيف، عانى مع أسرته من الحر الشديد داخل غرفة مصنوعة من الزينك، ما اضطرهم للبحث عن أي متنفس للهواء.

أما في الشتاء، فتزداد المعاناة مع تسرب مياه الأمطار، وبرودة الطقس، ونقص الأغطية والفُرش، رغم محاولاته تغطية السقف بالشوادر البلاستيكية، التي لم تكن كافية لحمايتهم.

تعاني الأسرة كذلك من نقص حاد في الغذاء والمياه، سواء مياه الشرب أو المياه الصالحة للاستخدام اليومي، حيث يضطرون للوقوف طويلًا وانتظار دورهم لتعبئة المياه، في ظل شح الإمكانيات.

ولا يملك أحمد أي مصدر دخل، بعد أن فقد ابنيه اللذين كان من الممكن أن يسهما في إعالة الأسرة، ليعتمد بشكل شبه كامل على ما يصلهم من مساعدات متقطعة، والتي لا تكفي في كثير من الأحيان لتأمين وجبة واحدة يوميًا. وكثيرًا ما يضطر لتقليل حصته من الطعام من أجل توفير لقمة لأطفاله، الذين لا يعرفون معنى الشبع.

ليالي من القلق

أما زوجته أم آدم التي تشاركه هذه المعاناة اليومية، فتقول إنها وزوجها يحرمان نفسيهما من الأكل لتوفيره للصغار، ويقسمان أي مساعدة تصلهم بينهم.

أما الليل بالنسبة لها مرهق وقاسٍ، إذ تعيش في قلق دائم على أطفالها من الحشرات والبرد، فتقضي ساعات طويلة ساهرة تراقبهم، ولا تنام إلا فترات متقطعة.

مشاكل صحية للأطفال

يعاني الأطفال من مشاكل صحية متعددة، مثل الحكة الشديدة في الأرجل بسبب البرد، وحساسية الصدر لدى إحدى البنات نتيجة الدخان الناتج عن إشعال النار للتدفئة. ورغم وجود عيادة داخل المخيم، إلا أنها تفتقر إلى الأدوية والعلاج اللازم، ما يضطر الأم أحيانًا لطلب حبوب الحساسية من الجيران حتى يتمكن أطفالها من النوم.

وحتى الوصول إلى الأطباء أو المستشفيات بات شبه مستحيل، في ظل غياب المواصلات وعدم توفر المال.

إلى جانب ذلك، تعيش الأسرة عزلة اجتماعية قاسية، إذ لم تتمكن الأم من زيارة والدتها النازحة منذ أشهر بسبب بعد المسافة وغياب المواصلات، كما حالت الظروف دون حضور مناسبات عائلية أو الوقوف إلى جانب أقارب مرضى أو مصابين. الحرب فرّقت العائلات وشتت شملها، وفرضت على الجميع واقعًا من الانقطاع والعجز.