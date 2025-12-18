“الحرب وجعتنا”.. نازحون يواجهون البرد والمصير المجهول في غزة (فيديو)

بين أزقة الخيام الممتدة في مناطق النزوح بقطاع غزة، رصدت كاميرا الجزيرة مباشر واقعًا إنسانيًا بالغ القسوة تعيشه مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية النازحة، في ظل تداعيات كارثية خلّفتها الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ عامين متواصلين.

ومع دخول فصل الشتاء، تضاعفت معاناة هذه العائلات، خاصة مع توالي المنخفضات الجوية التي تسببت بأضرار جسيمة، لا سيما في مخيمات النزوح بمدينة خان يونس التي عانت كثيرًا منذ بداية الموسم الشتوي.

معاناة تحت الخيام

في أحد هذه المخيمات، تكشف كاميرا الجزيرة مباشر تفاصيل يومية لمعاناة مستمرة لإحدى السيدات المسنات مع أبنائها، وهي المعيل الوحيد لأسرتها، داخل خيمة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.

وقالت السيدة المسنّة إن العائلة أُجبرت على النزوح من منزلها منذ الأيام الأولى للحرب، لتواجه معاناة متواصلة لم تتوقف، ففي الصيف عانت من الحر الشديد، وفي الشتاء من البرد القارس، إلى جانب الآلام النفسية والجسدية التي فرضتها الحرب والنزوح.

وأوضحت أن الوضع سيئ للغاية، مليء بالتعب والمعاناة، مؤكدة أنهم صبروا كثيرًا رغم قسوة ما مرّوا به، ويتمسكون بالصمود والأمل، وأضافت أن أفراد الأسرة يضطرون إلى السهر طوال الليل لمنع تسرب المياه، مستخدمين أدوات بدائية لحفر مجارٍ وتصريفها، فيما تمر ليالٍ كاملة دون نوم خشية الغرق، في ظل غياب أي بدائل حقيقية أكثر أمانًا، واستمرار القيود الإسرائيلية التي تحول دون إدخال الكميات اللازمة من الخيام ومواد الإيواء.

إصرار على التفوق الدراسي

وتعيش السيدة مع أبنائها في مساحة ضيقة للغاية، أرضيتها عبارة عن أكوام من الرمال، بالكاد تسمح بالحركة. ومن بين أبنائها الشاب محمد، وابنتها نادين، وهي طالبة في الثانوية العامة تحاول مواصلة تعليمها وسط هذا الواقع المعقد.

وقالت ابنتها نادين إن حياتها داخل الخيمة صعبة جدًا، خاصة على صعيد الدراسة، موضحة أن المكان ليس خيمة حقيقية بقدر ما هو مأوى هش، ومع كل هطول للأمطار تتسرب المياه وتغرق الأغراض، ما يجعل الدراسة شبه مستحيلة.

ورغم ذلك، تحاول الاستمرار ومتابعة حياتها قدر الإمكان، مثلها مثل آلاف الطلبة في قطاع غزة الذين يعيشون داخل الخيام. وأشارت إلى أن أمنيتها الأساسية، كغيرها من النازحين، هي الحصول على خيمة مناسبة تحميهم من المطر والبرد، لا مجرد نايلون أو شوادر تزيد من حجم المعاناة، مؤكدة أن الخيمة الحالية تجمع مياه الأمطار داخلها وتتسبب بالغرق في كل شتاء.

تحديات وصعوبات لا تنتهي

أما شقيقها محمد، فقال إن الحياة داخل الخيمة باتت مأساوية، خاصة بعد دخول فصل الشتاء، حيث تحوّل الأمطار والرياح كل منخفض جوي إلى معاناة مضاعفة.

وأوضح أنه يضطر لاستخدام أدوات بدائية لمنع تسرب المياه، وتدعيم سقف الخيمة بالأخشاب لمنع انهيارها، إلا أن هذه المحاولات تبقى محدودة الجدوى، مع تكرار الأضرار مع كل منخفض جديد.

وأشار إلى أن الليالي تمر دون نوم بسبب صوت المطر والبرد الشديد، والخوف الدائم من سقوط الخيمة، ما يجعل الحياة داخلها شديدة القسوة.