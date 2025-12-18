“عولمة الانتفاضة”.. شعار يشعل الجدل في بريطانيا وقرارات الشرطة تفتح مواجهة حول حرية التعبير (شاهد)

تصدر شعار “عولمة الانتفاضة” هتافات المتظاهرين حول العالم، تعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفضا للجرائم الإسرائيلية.

ويهدف الشعار إلى نقل الاحتجاج من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مختلف دول العالم، وتوسيع دائرة الضغط الشعبي وتحويل القضية الفلسطينية إلى قضية رأي عام عالمي.

ويرى ناشطون أن الشعار أثار قلقا متزايدا لدى إسرائيل كونه يحشد الرأي العام الدولي ضدها، ما دفع مسؤولين إسرائيليين إلى شيطنته واتهامه بمعاداة السامية.

اتهامات لرافعي الشعار

وخلال الأيام الماضية حمّلت تصريحات إسرائيلية الشعار مسؤولية هجوم شاطئ بوندي في أستراليا، معتبرة أنه يدعو إلى إيذاء اليهود حول العالم، وهي اتهامات ينفيها رافعو الشعار مؤكدين أنها تحريف متعمد لمعناه.

وفي تطور لافت أعلنت شرطة لندن أنها ستتعامل بحزم مع المتظاهرين الذين يرفعون لافتات “عولمة الانتفاضة” أو يرددون هتافاته. كما أشارت إلى وقوع أعمال عنف غيرت سياق استخدام الشعار، وأن “الكلمات تحمل دلالات وتبعات حقيقية على أرض الواقع”.

جدل واسع

القرار أشعل جدلا واسعا على منصات التواصل البريطانية. وكتبت الطبيبة والناشطة رحمة العدوان، أن الانتفاضة كلمة عربية تعني التمرد أو الثورة، معتبرة أن بريطانيا جرّمت كلمة عربية إرضاء لإسرائيل.

ووصف الصحفي باري مالون الخطوة بـ”العبثية”، معتبرا أن جريمة بوندي استغلت بشكل انتهازي لقمع الاحتجاجات ضد الإبادة الجماعية، وأن الدافع سياسي أكثر منه حرصا على الضحايا.

ومن جهته قال مارك غرين إن استخدام هذه اللغة ليس غير قانوني، لكن جرى تحريفه عمدا وبسوء نية.

“إهدار لوقت الشرطة”

أما تشارلي فاعتبر القرار إهدارا لوقت الشرطة وموارد العدالة، محذرا من أن مثل هذه الأساليب لن تؤدي إلا إلى زيادة مقاومة المحتجين.

وتساءل الباحث ألونسو غورمندي عما إذا كان استخدام كلمات عربية بحد ذاته، هو ما يجعل الشعار يصنف كـ”إرهابي” في المملكة المتحدة.

فيما كتبت ناشطة تدعى كلير أن الشرطة باتت تراقب اللافتات وتحاول تجريم كلمات عربية لا تفهمها، معتبرة أن ذلك يجري لإرضاء نظام يقتل الفلسطينيين.