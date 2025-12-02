إسرائيل تتسلم بقايا جثة أحد أسراها في غزة

قالت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، إنها تسلمت بقايا جثة أحد الأسيرين المتبقيتين في قطاع غزة، قبل نقلها إلى معهد الطب الشرعي قرب تل أبيب للتعرف على هويته.

وقبل ذلك، أشار بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن الاستعدادات جارية “لتسلُّم عينات عبر الصليب الأحمر نُقلت من قطاع غزة، وستحال للفحص في المعهد الوطني للطب الشرعي”.

وأوضح البيان أن العينات ستُستقبل في مراسم عسكرية يشارك فيها حاخام عسكري، قبل نقلها إلى المركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة لإجراء الفحوص اللازمة، مضيفا أنه في حال تأكيد الهوية بأنها تعود إلى أحد الأسيرين، ستُبلغ عائلته رسميا.

وترهن السلطات الإسرائيلية بدء التفاوض على المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بتسلُّم جميع جثث الأسرى، في حين يؤكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة وجود نحو 9500 مفقود فلسطيني استُشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض المنازل المدمرة.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وتل أبيب قد دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية التي خلَّفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني ونحو 171 ألف مصاب، وفق الجهات الصحية في غزة.

لكن إسرائيل خرقت الاتفاق مرات عدة، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، في حين أكدت حركة حماس التزامها ببنوده، ودعت الوسطاء إلى إلزام تل أبيب بتنفيذه.