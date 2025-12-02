اعتقال أفغاني في تكساس بتهمة التهديد بتنفيذ هجوم انتحاري

أفاد مسؤولون أمنيون أمريكيون، الثلاثاء، بأن السلطات في ولاية تكساس اعتقلت مواطنا أفغانيا على خلفية تهديده بتنفيذ هجوم انتحاري خلال محادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي الاعتقال بعد أيام من حادثة إطلاق النار في العاصمة واشنطن، التي أسفرت عن إصابة فردين من الحرس الوطني، تُوفيت إحداهما لاحقا متأثرة بجروحها.

الموقوف، ويُدعى محمد داود ألوكوزاي (30 عاما)، اعتُقل في 25 نوفمبر/تشرين الثاني بولاية تكساس، ووُجهت إليه تهمة نشر تهديدات عبر مقطع مصوَّر على منصات تيك توك وإكس وفيسبوك، تحدَّث فيه عن صنع قنبلة، وتنفيذ هجوم انتحاري، وقتل أمريكيين وأجانب.

وبحسب الادعاء، فإن ألوكوزاي هدد في محادثة باللغة الدارية على تيك توك، قبل يومين من اعتقاله، بقتل من وصفهم بـ”الكفار”، معلنا دعمه لحركة طالبان، ومبديا نيته استهداف أمريكيين عبر عملية انتحارية. وانتشر المقطع على نطاق واسع، مما دفع السلطات إلى ملاحقته.

وأوضح المدعي العام في بيان أن “هذا المواطن الأفغاني وصل إلى الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وصرَّح صراحة بأنه جاء لقتل أمريكيين”، معتبرا أن ذلك يعكس -وفق وصفه- “انعدام الكفاءة” لدى الإدارة الديمقراطية السابقة.

وتصل العقوبة التي قد يواجهها المتهم إلى السجن 5 سنوات.

الهجوم في واشنطن فجَّر جدلا سياسيا بين الجمهوريين والديمقراطيين، بعدما تبيَّن أن المشتبه في تنفيذه، رحمن الله لاكانوال، دخل الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول 2021، أي بعد أقل من شهر على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

لاكانوال، وهو عضو سابق في وحدة من القوات الخاصة الأفغانية خدم إلى جانب الجنود الأمريكيين، كان ضمن عملية الإجلاء الواسعة للأفغان المتعاونين مع الولايات المتحدة ضد طالبان، وحصل على موافقة طلب اللجوء الذي قدَّمه في عهد بايدن في إبريل/نيسان 2025، بعد عودة الرئيس الحالي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وبعد حادثة واشنطن، شددت إدارة ترامب قيود الهجرة، وجمدت جميع قرارات منح اللجوء، كما أمرت بمراجعة “البطاقات الخضراء” التي تمنح الإقامة الدائمة لمواطني 19 دولة، من بينها أفغانستان وإيران وهايتي وفنزويلا.