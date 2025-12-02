انقسام بشأن اقتراح البرهان العودة إلى علم الاستقلال القديم (فيديو)

تباينت ردود الفعل في السودان حول مقترح أشار إليه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وذكر فيه أنه قدم مقترحا “لإرجاع علم السودان القديم الذي رفعه أجدادنا وآباؤنا في زمن الاستقلال”.

وكان البرهان يتحدث من مدينة بورتسودان، شرقي البلاد، خلال مشاركته أمس في مراسم “تأبين شهداء” حركة جيش تحرير السودان بقيادة حاكم إقليم دارفور غربي السودان ( مني أركو مناوي) الذين قُتلوا في الحرب ضد الدعم السريع.

انقسام بشأن اقتراح #البرهان العودة إلى علم الاستقلال القديم.. هل تؤيده؟ pic.twitter.com/4SDEoNiHxV — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) December 1, 2025

بين الرفض والقبول

ووجد المقترح الذي ذكره البرهان في خطابه، ردود فعل متباينة بين رافض للفكرة من أساسها وبين من أيدها واعتبرها “يوم فرحة”. وقال حساب باسم (ياسر كريستيانو) إن ذلك “أجمل خبر سمعه في حياته”.

وقال حساب آخر إن البرهان ” أول رئيس يغير علم السودان من بعد الاستقلال”.

عودة الدولة السودانية

أما حساب (أنور خالد) فقد قال “مرحب بعودة الدولة السودانية بعد سنين طويلة من الاختطاف. أما العودة للعلم القديم فلا أؤيدها. بل نصمم لنا علم يعبر عنا وعن عصرنا. ذلك كان علم الآباء والأجداد والعلم الحالي نتج عن انقلاب ولم تتم مشاورة الشعب لاعتماده”.

ويتكون علم الاستقلال الذي أشار إليه البرهان في حديثه من 3 ألوان: هي الأزرق، الذي يرمز إلى نهر النيل، والأصفر ويرمز إلى الصحراء، والأخضر الذي يرمز إلى الزراعة، وتم اعتماده في الأول من يناير/كانون الثاني 1956.