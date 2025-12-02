بوتين يتوعد باتخاذ إجراءات ضد ناقلات الدول الداعمة لأوكرانيا (فيديو)

صعَّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، لهجته تجاه أوروبا وأوكرانيا، مؤكدا أن موسكو لا ترغب في خوض حرب مع القوى الأوروبية “لكن إذا أرادتها أوروبا فروسيا مستعدة للقتال الآن”.

وعكست التصريحات توترا متزايدا في مسار الأزمة الأوكرانية ومساعي التسوية المطروحة.

وقال بوتين، في تصريحات متلفزة نقلتها وكالات الأنباء، إن المطالب الأوروبية بشأن “تسوية سلمية محتملة” في أوكرانيا غير مقبولة بالنسبة لروسيا، مشيرا إلى أن “الأوروبيين يعرقلون مساعي الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب لدفع العملية السياسية”.

وأضاف “آمل أن يفكر قادة أوكرانيا في جدوى ما يقومون به”.

قرصنة الناقلات

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الروسي أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد ناقلات النفط التابعة للدول التي تساعد أوكرانيا، واصفا الهجمات الأخيرة على ناقلات قرب السواحل التركية بأنها “قرصنة”.

وشدد على أن موسكو ستكثف ضرباتها على المنشآت البحرية والسفن التابعة لأوكرانيا.

وجاءت تصريحاته عقب إعلان هيئة الملاحة البحرية التركية ووكالة “تريبيكا” للشحن أن ناقلة روسية محملة بزيت دوار الشمس تعرضت لهجوم قبالة الساحل التركي، اليوم الثلاثاء، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم البالغ عددهم 13. في المقابل، قالت كييف إنها لا علاقة لها بالحادث.

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده بحاجة إلى ضمانات تمنع روسيا من “تكرار الحرب”، مشددا على ضرورة عدم اتخاذ أي قرارات تخص مستقبل أوكرانيا دون مشاركتها في المفاوضات.

وأضاف “لن يكون هناك حل سهل لإنهاء الحرب، وشعبنا يموت كل يوم. نحتاج إلى نتائج فعلية”.

الأصول الروسية المجمدة

وقال زيلينسكي إن الوفد الأمريكي سيطلع كييف على نتائج مفاوضاته في روسيا لتحديد الخطوات التالية، معربا عن استعداده للقاء الرئيس ترامب. كما دعا إلى مساءلة روسيا و”المتواطئين معها”، مشددا على ضرورة تحويل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية وإعادة الإعمار.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن بلاده تعمل على 20 نقطة ضمن الخطة الأمريكية للسلام، مؤكدا أن أوكرانيا “بحاجة إلى سلام عادل”، ومعربا عن أمله في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة.

تأتي هذه التطورات في وقت تتقاطع فيه التحركات الأمريكية والأوروبية والروسية لإحياء مسار تفاوضي متعثر، في حين تتواصل المعارك الميدانية وتزداد الملفات العالقة، وعلى رأسها الأمن البحري والهجمات المتزايدة على السفن في البحر الأسود والمياه الإقليمية القريبة.