تهديدات بقنابل لمكاتب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي

تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية قال إن الاختلافات كبيرة حول الميزانية
تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية (رويترز)
Published On 2/12/2025

قال زعيم أقلية مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر بأن عدة مكاتب له في الولايات المتحدة، تلقت تهديدات بوجود قنابل، حسبما أعلن يوم الاثنين بعد إحاطته من قبل المحققين في ولاية نيويورك.

 

وقال شومر في منشور على منصة إكس إن السلطات أبلغته بالتهديدات المرسلة إلى المكاتب في روتشستر وبنغهامتون ولونغ آيلاند.

وأضاف أن رسائل البريد الإلكتروني حملت كلمة “ماجا” في خانة الموضوع، في إشارة إلى حركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

كما كررت الرسائل ادعاء ترامب الزائف بأن انتخابات 2020، التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن، كانت “مزورة”.

وشكر شومر، وهو ناقد بارز لترامب، أجهزة إنفاذ القانون على تأمين المكاتب، وأكد أنه لم يصب أحد بأذى.

وكان ترامب، الذي يستهدف شومر بشكل متكرر، قد جدد هجماته الأسبوع الماضي خلال مراسم العفو التقليدية عن ديك الرومي في عيد الشكر.

ومزح ترامب حول الطيور يوم الاثنين قائلا إنه كان يفكر في البداية بتسميتهما تشاك ونانسي، في إشارة إلى الديمقراطيين تشاك شومر ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، لكنه أضاف بعد ذلك: “لن أعفو عن هذين الشخصين أبدا”.

المصدر: الجزيرة مباشر + وكالات

