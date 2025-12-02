تهديدات بقنابل لمكاتب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي

قال زعيم أقلية مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر بأن عدة مكاتب له في الولايات المتحدة، تلقت تهديدات بوجود قنابل، حسبما أعلن يوم الاثنين بعد إحاطته من قبل المحققين في ولاية نيويورك.

This morning, I was informed by law enforcement entities throughout New York of multiple bomb threats that were made at my offices in Rochester, Binghamton, and Long Island with the email subject line “MAGA” and from an email address alleging the “2020 election was rigged.”… pic.twitter.com/oAkmLA4nNc — Chuck Schumer (@SenSchumer) December 1, 2025

وقال شومر في منشور على منصة إكس إن السلطات أبلغته بالتهديدات المرسلة إلى المكاتب في روتشستر وبنغهامتون ولونغ آيلاند.

وأضاف أن رسائل البريد الإلكتروني حملت كلمة “ماجا” في خانة الموضوع، في إشارة إلى حركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

كما كررت الرسائل ادعاء ترامب الزائف بأن انتخابات 2020، التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن، كانت “مزورة”.

وشكر شومر، وهو ناقد بارز لترامب، أجهزة إنفاذ القانون على تأمين المكاتب، وأكد أنه لم يصب أحد بأذى.

وكان ترامب، الذي يستهدف شومر بشكل متكرر، قد جدد هجماته الأسبوع الماضي خلال مراسم العفو التقليدية عن ديك الرومي في عيد الشكر.

ومزح ترامب حول الطيور يوم الاثنين قائلا إنه كان يفكر في البداية بتسميتهما تشاك ونانسي، في إشارة إلى الديمقراطيين تشاك شومر ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، لكنه أضاف بعد ذلك: “لن أعفو عن هذين الشخصين أبدا”.