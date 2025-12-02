حماس: ما يدخل من شاحنات إلى غزة لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للسكان

أكد حازم قاسم، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن ما يدخل من شاحنات إلى قطاع غزة لا يلبّي إطلاقًا الحدّ الأدنى من الاحتياجات الأساسية للسكان.

وأوضح قاسم، في بيان صحفي نشر اليوم الثلاثاء، أن “معظم الشاحنات التي يسمح الاحتلال بدخولها مخصّصة للقطاع التجاري، وتحمل موادّ تكميلية لا تُعدّ ضرورية للمواطنين في ظل الكارثة الإنسانية القائمة”.

وشدد قاسم على أن المطلوب “إدخال شاحنات تحمل مواد إغاثية أساسية بكميات كبيرة تتناسب مع حجم الأزمة التي يعيشها أكثر من مليوني إنسان” في قطاع غزة.

وأشار المتحدث باسم حركة حماس إلى أنه مع اقتراب فصل الشتاء والمنخفضات الجوية القاسية، فإن “ما يدخل حاليًّا لا يغطي إطلاقًا احتياجات الإيواء”.

“خيام غير صالحة للعيش الآدمي”

وقال قاسم إن “الوقائع الميدانية تؤكد أن مراكز الإيواء والخيام غير صالحة للعيش الآدمي، ولا يمكنها مواجهة ظروف الشتاء القاسية”.

وأكد أن هناك حاجة ملحّة لتغيير حقيقي في طبيعة ما يُسمح بدخوله إلى غزة، بحيث يخدم احتياجات الناس الفعلية، خاصة في فصل الشتاء.

وأضاف قاسم “تم الاتفاق سابقًا في البروتوكول الإغاثي والإنساني خلال هدنة يناير على إدخال البيوت المتنقلة (الكارافانات)، وأُعيد التأكيد على ذلك في اتفاق شرم الشيخ”.

الحاجة إلى تحرك عاجل

ودعا قاسم الوسطاء وجميع الدول المعنية إلى التحرك الجاد والعاجل لإدخال الكارافانات وإنقاذ المدنيين قبل وصول المنخفضات الجوية القادمة.

وشدد على أن المطلوب اليوم “تحرك دولي عاجل يمنع تكرار مأساة السنوات السابقة”، حيث تسببت المنخفضات الجوية في كوارث إنسانية كبيرة داخل مراكز الإيواء.

وكان فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حذر من أن النازحين في قطاع غزة يواجهون “شتاء قاسيا دن أن تتوافر لهم الأساسيات اللازمة لحمايتهم من البرد والمطر”.

ووصف لازاريني، في منشور على منصة إكس، وضع النازحين في قطاع غزة بأنه “بؤس فوق بؤس”، في إشارة إلى مواجهتهم مصاعب النزوح وقسوة البرد معا في خيام الإيواء.

وأكد لازاريني أن هناك حاجة ماسة لمزيد من إمدادات الإيواء لسكان غزة بشكل عاجل.