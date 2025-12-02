سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يتهم إسبانيا بالتطرف بسبب موقفها من مسابقة يوروفيجن.. ومدونون يردون (فيديو)

تتصاعد الأصوات التي تطالب بحظر مشاركة إسرائيل في المسابقات والمنافسات الفنية والثقافية والرياضية رفضا للإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، وتأكيدا على أن الدولة التي تقوم بالإبادة والتطهير العرقي يجب ألا يكون لها مكان في سباقات دولية.

كان من أبرز هذا الأصوات مؤخرا الدعوة لحظر مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية المعروف باسم “يوروفيجن”، حيث تصر إسبانيا على مقاطعتها إذا شاركت إسرائيل في فعالياتها، كما تتصاعد دعوات مشابهة في دول أوروبية أخرى منها إيرلندا.

وأثار موقف إسبانيا، الرافض لمشاركة إسرائيل في المسابقة الأووربية الشهيرة، غضبا واضحت بين المسؤولين الإسرائيليين. إذ سارع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون بكتابة منشور على منصة إكس يتهم فيه إسبانيا بالتطرف.

غضب إسرائيلي من موقف إسبانيا

وقال دانون في منشوره “تحتاج إسبانيا إلى تذكير بأن يوروفيجن هو احتفال بالثقافة والموسيقى والوحدة، وليس منصة لنشر الأجندات المتطرفة”.

وتابع دانون في تدوينته صب جام غضبه على إسبانيا قائلا “بدلا من إلقاء المحاضرات على العالم، ربما على إسبانيا أن تركز على الموسيقى، فقد مر 56 عاما منذ آخر مرة فازت فيها (بمسابقة يوروفيجن)”.

واضاف دانون أن إسرائيل أرسلت من وصفهم “بفنانين بارعين” للمسابقة الأوروبية خلال السنوات الماضية، وتمكن 4 منهم من الفوز بالمركز الأول فيها.

وانتقد دانون ما زعم أنه “سعي البعض لنشر الكراهية على الساحة العالمية”، مؤكدا أن إسرائيل سوف تواصل الترويج لثقافتها.

“لاتحترمون أساس المسابقة”

وسارع مدونون بالرد على دانون رفضا ما قاله في منشوره، ومساندة الدعوة لحظر مشاركة إسرائيل في المسابقة الأوروبية الشهيرة. من بينهم داني جارسيا الذي قال في منشور على منصة إكس “الحقوق الإنسانية هي الأساس للسلام، السلام هو الأساس للتنافس”، مضيفا “أنتم (إسرائيل) لا تحترمون أساس المجتمع أو أساس المسابقة، وبالتالي يجب أن تكونوا خارجها بكل بساطة”.

وتساءلت مارتا في منشور آخر “لا أعرف ماذا تفعلون في مسابقة يوروفيجن. أنتم لستم من أوروبا“.

وسخرت مارتا، وهي إسبانية، من اتهام بلدها بالتطرف من قبل بلد “يقوم بالإبادة الجماعية ومازال مستمرا فيها ولا ينوي التوقف”.

وفي هذا السياق كتب رون بومان “يحتاج داني إلى من يذكره بأن إسرائيل ليست دولة أوروبية، وبالتالي لا تنتمي إلى يوروفيجن”.

وأضاف بومان “من الطبيعي كراهية دولة مسؤولة عن عقود من الاحتلال غير القانوني والتطهير العرقي والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين الأبرياء”.