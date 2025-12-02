عملية دهس..اقتحامات إسرائيلية لمستشفيات الخليل وحماس تصدر بيانا (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، محيط عدد من مستشفيات مدينة الخليل في الضفة الغربية، وذلك عقب عملية دهس أُصيبت فيها مجندة إسرائيلية قرب مستوطنة كريات أربع شرقي المدينة.

وأظهرت صور متداولة انتشار قوات الاحتلال في محيط مستشفيات المحتسب والأهلي والميزان شمال الخليل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه أطلق النار على منفّذ عملية الدهس، مشيراً في بيان إلى أن عمليات البحث عنه ما تزال مستمرة، فيما أغلقت قوات الاحتلال المداخل الشمالية للخليل مستخدمة بوابات حديدية وحواجز عسكرية.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن عملية الدهس وقعت عند “مفترق يهودا” بمنطقة الخليل، وأشار إلى أن المجندة المصابة نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف الجيش أن جنوده أطلقوا النار على منفذ العملية ورصدوا إصابته قبل أن ينطلقوا لملاحقته وإجراء عملية تمشيط واسعة.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن القوات الإسرائيلية تطارد مركبة قالت إنها فلسطينية، بعد أن فرت باتجاه مدينة الخليل جنوبي الضفة.

حماس “عملية بطولية”

وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية الدهس بـ”البطولية”، وقالت إنها تأتي ردّاً على ما يرتكبه الاحتلال من إعدامات واقتحامات وهدم للمنازل واعتداءات ممنهجة في غزة والضفة الغربية.

وأضافت الحركة أن “إرادة شعبنا لن تُكسر، وأن المقاومة ستظل الخيار المشروع في مواجهة الاحتلال وجرائمه”، داعية إلى “توحيد الصف وتعزيز المقاومة في كل الميادين”.