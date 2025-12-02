فصائل المقاومة الفلسطينية توضح رسائل عمليتي الدهس والطعن في الضفة الغربية

أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء بعملية الدهس التي تمت بالقرب من مدينة الخليل، وعملية الطعن في مستوطنة بالقرب من مدينة رام الله. وأكدت أنها تأتي ردا على الاعتداءات المستمرة من جانب جيش الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينين في الضفة الغربية.

وأُصيب جنديان إسرائيليان، اليوم الثلاثاء، في عملية طعن قرب مدخل مستوطنة عطيرت الواقعة شمالي مدينة رام الله في الضفة، وفق ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي قال إن قواته قتلت منفّذ العملية في المكان. كما أُصيبت مجندة إسرائيلية في عملية دهس قرب مستوطنة كريات أربع شرقي مدينة الخليل في الضفة.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان اليوم الثلاثاء إن “عملية الطعن البطولية التي نفذت قرب مستوطنة عطريت ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال ورسالة بأن إرادة شعبنا لن تكسر”.

وأشارت حركة حماس في بيانها إلى أن “تتابع عمليات المقاومة خلال أقل من 12 ساعة بين الخليل ورام الله يؤكد فشل الاحتلال في فرض معادلات الأمن والردع التي يدعيها”.

ونعت حماس منفذ عملية عطريت، محمد رسلان أسمر، من بلدة بيت ريما، وأكدت أن “دماءه ستبقى وقودا لاستمرار المقاومة”.

“تصاعد عمليات المقاومة”

وفي السياق أشادت حركة الجهاد الإسلامي بما قالت إنه “تصاعد عمليات المقاومة خلال الساعات الماضية” في الضفة الغربية.

وقالت الحركة في بيان اليوم الثلاثاء إن “هذه العمليات تأتي رداً على تمادي جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين في ممارساتهم الإجرامية بحق شعبنا في الضفة المحتلة، وعمليات التدمير الممنهج والاعتقال والإعدام الميداني ومصادرة الأراضي وحرق المحاصيل الزراعية”.

ونددت حركة الجهاد بما وصفته “بالصمت العربي والدولي على جرائم الاحتلال المدعومة من قبل الإدارة الأمريكية، وهي المشجّع الأساسي لاستمرار حرب الإبادة المفتوحة التي يشنها الكيان المحتل بحق شعبنا”.

“سبيل المواجهة والمقاومة”

ومن جانبها أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية في بيان اليوم الثلاثاء أن “سبيل المواجهة والمقاومة هو الذي يردع العدو وقطعان مستوطنيه ويتصدى للمخططات الصهيونية الإجرامية التى تستهدف شعبنا ووجوده”.

وشددت الحركة في بيانها على أن “محاولات العدو لكسر ارادة شعبنا ومقاومته ستبوء بالفشل ولن يتمكن إجرام الكيان من اقتلاع شعبنا من أرضه”.

ودعت الحركة “جماهير شعبنا ومقاوميه إلى تصعيد المواجهة والمقاومة في وجه قوات العدو المجرم”، مضيفة أنه “لا يفهم سوى لغة الانتفاضة والمقاومة”.

“تصاعد نوعي” في العمليات

بدروها، أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتصاعد “العمليات البطولية في الضفة”. وأكدت أن “الإرادة الفلسطينية أقوى من جبروت الاحتلال وحملاته العسكرية”.

وأشارت الجبهة في بيانها اليوم الثلاثاء إلى “التصاعد النوعي للعمليات البطولية في الضفة المحتلة، والتي كان آخرها عمليتي الدهس في الخليل والطعن قرب رام الله”.

واعتبرت الجبهة هذه العمليات “رداً طبيعياً، مشروعاً ومباشراً على جرائم الاحتلال وعمليات الإعدام التي يرتكبها جنوده، إضافةً إلى إرهاب عصابات المستوطنين”.

ومضت الجبهة في بيانها إلى القول إن هذه العمليات “تثبت أن المقاومة موجودة وحاضرة في الضفة”، مشيرة إلى أن “استمرارها بزخمٍ كبير، رغم الحملات العسكرية الصهيونية الواسعة، يؤكد أن الإرادة الفلسطينية أقوى من جبروت المحتل”.

وقدمت الجبهة التحية إلى “الشهيدين البطلين منفذي العمليتين”، وهما الفتى الشهيد مهند طارق محمد الزغير (17 عاماً)، منفذ عملية الدهس، والشهيد محمد رسلان محمود أسمر (18 عاماً) من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، منفذ عملية الطعن.