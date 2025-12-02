في أول تعليق بعد تصريحات ترامب.. نتنياهو يطالب بجعل جنوب دمشق منزوعة السلاح

في أول تعليق بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التدخل الإسرائيلي في سوريا، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، تمسكه بمطالبه تجاه دمشق، مبررا التحركات العسكرية الإسرائيلية بأنها تهدف إلى “حماية البلدات الحدودية وضمان أمن الدولة من المناطق البرية القريبة”.

وقال نتنياهو إن “المتوقع من سوريا هو إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح من دمشق إلى المنطقة العازلة، بما في ذلك مداخل جبل الشيخ وقمته”، مضيفا أن “الاحتفاظ بهذه الأراضي أمر ضروري لضمان أمن المواطنين الإسرائيليين”.

وتابع أنه “بالتفاهم والنية الحسنة يمكن التوصل إلى اتفاق مع السوريين”.

وجاءت تصريحاته عقب زيارته لجنود أصيبوا خلال عملية اقتحام نفذتها قوات إسرائيلية في منطقة بيت جن جنوبي سوريا.

وتأتي هذه المواقف مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في القنيطرة، وسط شكاوى من سكان محليين بشأن التوغلات في أراضيهم الزراعية التي تمثل مصدر رزقهم الوحيد.

وكان ترامب قد حذر، أمس الاثنين، إسرائيل من زعزعة استقرار سوريا وقيادتها الجديدة، بعد أيام من عملية دموية نفذتها القوات الإسرائيلية في جنوب البلاد.

وقال على منصته (تروث سوشيال) “من المهم جدا أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سوريا، وألا يحدث أي أمر يتعارض مع تطور سوريا إلى دولة مزدهرة”.

ويواصل الرئيس الأمريكي الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، منذ أن أطاح تحالف فصائل بنظام بشار الأسد قبل عام.

وقد استغلت إسرائيل سقوط النظام المخلوع في أواخر 2024 لتوسيع رقعة احتلالها لمعظم هضبة الجولان منذ 1967، وتمددت إلى ما وراء المنطقة العازلة وجبل الشيخ جنوبي سوريا، مع استمرار المطالبة بنزع السلاح حتى حدود العاصمة دمشق.

كما تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ توغلات برية وغارات جوية، أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر للجيش السوري، رغم أن الحكومة السورية لم تشكل أي تهديد مباشر لتل أبيب.