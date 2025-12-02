قوات الاحتلال تقتل فتيين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وتحتجز جثمانيهما

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الفتى الفلسطيني محمد رسلان أسمر (18 عاما) برصاص الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، في بلدة بيت ريما شمال مدينة رام الله.

كما استشهد الفتى مهند طارق محمد الزغير (17عاما) في وقت سابق من صباح اليوم برصاص الاحتلال قرب منطقة “أبو دعجان” بمدينة الخليل.

شهيدان خلال ساعة

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن الفتى محمد رسلان محمود أسمر أصيب برصاص قوات الاحتلال قرب قرية أم صفا، مما أدى إلى إصابته بجروح خطرة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال منعت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إليه.

وذكرت أن قوات الاحتلال، تركت الفتى ينزف دون تقديم إسعافات له، مما أدى إلى استشهاده في محيط المكان، وقامت باحتجاز جثمانه.

وأكدت الحملة الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء، أن قوات الاحتلال تحتجز جثماني الشهيدين.

وذكرت الحملة الفلسطينية، أن عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، يرتفع بذلك إلى 761، منهم 74 طفلا، و89 أسيرا، و10 شهيدات.

وتأتي التطورات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية المحتلة، تصعيدا غير مسبوق في هجمات الجيش والمستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.