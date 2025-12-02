مدير مستشفى العيون في غزة: نعمل بجهاز واحد فقط بعد تدمير الأجهزة الجراحية من قِبل الاحتلال (فيديو)

يعاني القطاع الصحي في قطاع غزة ضغوطا هائلة مع رفض الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخول المستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات العلاج لآلاف المرضى في القطاع.

وقال الدكتور عبد السلام صباح، مدير مستشفى العيون في غزة، إن المستشفى “تعرَّض للتدمير والتخريب من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب”، وجرى أخيرا ترميم جزء منه لتقديم خدمات علاج العيون للمصابين في غزة.

وأوضح صباح في مقابلة مع الجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، أن التدمير الذي تعرَّض له المستشفى شمل أجهزة الجراحة التي تُستخدم في إجراء جراحات للشبكية، وغيرها من جراحات العيون التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة مع كثرة الإصابات في العيون نتيجة شظايا الانفجارات.

والنتيجة، كما ذكر صباح، هي تدمير كل الأجهزة الجراحية تقريبا، ولم يتبق سوى جهاز واحد يُستخدَم لعلاج المرضى، على حد قوله.

وأكد صباح أهمية توفير الأجهزة الجراحية لمستشفى العيون لأنه المستشفى الحكومي المركزي لعلاج الإصابات في العيون بين سكان القطاع، وهي كثيرة.

وأكد أن الاحتلال يمنع حتى الآن دخول الأجهزة الطبية إلى قطاع غزة، وهو ما يفاقم الأزمة التي تواجه مستشفى العيون، وتجعله عاجزا عن تقديم الخدمات الطبية لمن هم بأشد الحاجة إليها.

خمسة آلاف من حالات الإصابة بالعيون

وأضاف صباح أن هناك نحو 5 آلاف من حالات الإصابة بالعيون في قطاع غزة، لافتا إلى أن المصابين بها معرَّضون لفقدان البصر كليا أو جزئيا.

وأشار إلى أن حالات الإصابة تتفاقم بسبب العجز عن تقديم العلاج الضروري إليها أو إجراء عمليات الجراحة اللازمة، بسبب النقص الشديد في الأجهزة والمعدات الطبية.

وأوضح أن بعض المرضى، مثل مرضى الشبكية والجلوكوما، مهدَّدون بفقدان البصر بشكل دائم، في حين يمكن إنقاذ المرضى بالمياه البيضاء إذا أُجريت عمليات الجراحة اللازمة لهم.

وطالب صباح منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية كافة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية فورا حتى يمكن مساعدة آلاف المرضى وتقديم الخدمة الطبية الضرورية إليهم لتجنب فقدانهم البصر.

وأشار إلى أن الاحتلال يسمح بدخول أجهزة كمالية مثل أجهزة الهواتف، ولا يسمح بدخول الأجهزة الطبية اللازمة لإنقاذ المرضى وعلاجهم.