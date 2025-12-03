أكسيوس: هذا ما طلبه ترامب من نتنياهو بخصوص غزة وسوريا

نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول إسرائيلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي بينهما ليغير نهجه في التعامل مع الأوضاع في غزة وسوريا.

وأضاف المسؤول أن ترامب قال لنتنياهو إنه يجب أن يكون شريكًا أفضل في تنفيذ اتفاق السلام بشأن غزة، وهو الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في شرم الشيخ المصرية ودخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر.

وفي رده على سؤال حول سبب تصفية مقاتلي حماس في رفح، أشار نتنياهو خلال حديثه مع ترامب إلى أنهم “مسلحون وخطيرون”، بحسب ما نقل موقع أكسيوس.

الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا

وفيما يتعلق بالشأن السوري، نقل “أكسيوس” عن مسؤول أمريكي أن ترامب طلب من نتنياهو أن يتبنى نهجًا أكثر هدوءًا في التعامل مع العمل العسكري في سوريا، وألا يستفز الحكومة السورية.

كما أثنى الرئيس الأمريكي على الرئيس السوري بشار الأسد، وقال إنه يقوم بعمل رائع وأنه يثق فيه بشكل كبير.

وكان ترامب قد حذر، يوم الاثنين، إسرائيل من زعزعة استقرار سوريا وقيادتها الجديدة، بعد أيام من عملية دموية نفذتها القوات الإسرائيلية في جنوب البلاد.

وقال على منصته (تروث سوشيال) “من المهم جدا أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سوريا، وألا يحدث أي أمر يتعارض مع تطور سوريا إلى دولة مزدهرة”.

ويواصل الرئيس الأمريكي الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، منذ أن أطاح تحالف فصائل بنظام بشار الأسد قبل عام.

محادثات سورية إسرائيلية

نقلت “الإخبارية السورية” عن مندوب سوريا في مجلس الأمن إبراهيم علبي، قوله إن المحادثات مع إسرائيل لا تتناول بأي شكل من الأشكال مصير الجولان السوري المحتل، مؤكدا ثبات الموقف السوري تجاه هذه القضية.

وأكد العلبي أن المحادثات التي جرت بين سوريا وإسرائيل تمت بمتابعة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في إطار السعي لمعالجة المخاوف الأمنية للطرفين.

وأشار المندوب إلى أن سوريا تضع السبل السلمية والدبلوماسية في مقدمة أولوياتها خلال هذه المرحلة، مؤكدا أن الجولان السوري المحتل أرض عربية سورية ولبلاده الحق الكامل في استعادتها كاملة.

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، قد أكد سابقا أن الاعتداءات الإسرائيلية هي رد على نجاح سوريا في تحركاتها الدولية، موضحاً أن الحكومة السورية لن تستجيب للاستفزازات الإسرائيلية.

منطقة عازلة في جنوب سوريا

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال يوم الثلاثاء إنه يتوقع أن تقيم سوريا “منطقة عازلة منزوعة السلاح” تمتد من العاصمة دمشق إلى هضبة الجولان التي ضمتها إسرائيل.

مضيفا أن “الاحتفاظ بهذه الأراضي أمر ضروري لضمان أمن المواطنين الإسرائيليين”.

وبرر نتنياهو التحركات العسكرية الإسرائيلية بأنها تهدف إلى “حماية البلدات الحدودية وضمان أمن الدولة من المناطق البرية القريبة”.وتابع أنه “بالتفاهم والنية الحسنة يمكن التوصل إلى اتفاق مع السوريين”.

وجاءت تصريحاته عقب زيارته لجنود أصيبوا خلال عملية اقتحام نفذتها قوات إسرائيلية في منطقة بيت جن جنوبي سوريا.

وتأتي هذه المواقف مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في القنيطرة، وسط شكاوى من سكان محليين بشأن التوغلات في أراضيهم الزراعية التي تمثل مصدر رزقهم الوحيد.