الكرملين يعلن تفاصيل لقاء بوتين وويتكوف بخصوص خطة إنهاء الحرب في أوكرانيا

أعلن الكرملين، مساء الثلاثاء، أنه لم يتم التوصل بعد إلى أي “تسوية” بشأن قضية الأراضي المحتلة في أوكرانيا، وذلك عقب انتهاء المحادثات التي عقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واستمر الاجتماع نحو خمس ساعات، وتركز على مناقشة خطة أمريكية معدّلة تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقارب أربع سنوات في أوكرانيا.

وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف إن المحادثات بين بوتين وويتكوف كانت “مفيدة وبناءة”، مشيرا إلى أنه تم استعراض عدة خيارات تتعلق بخطة التسوية بشأن أوكرانيا.

وأضاف أن بوتين طلب من الوفد الأمريكي نقل عدد من “الإشارات السياسية المهمة” إلى الرئيس ترامب، لافتاً إلى وجود اتفاق بين الجانبين على عدم الكشف عن مضمون المفاوضات.

وأوضح أوشاكوف أن الممثلين الأمريكيين سيعرضون نتائج محادثاتهم في موسكو على ترامب، وأن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة ما تزال مستمرة.

من جهته، صرّح فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي أن المباحثات لم تتطرق إلى البنود الـ28 الواردة في الخطة الأمريكية، مؤكداً أن “هناك الكثير من العمل ما يزال أمامنا”.

وكشف أن الوفدَين ناقشا وثائق قدّمها الجانب الأمريكي تتعلق بحل الأزمة الأوكرانية، إلا أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن مسألة تبادل الأراضي.

وأشار ميدينسكي إلى أنه تم الاتفاق على بعض النقاط الأمريكية، بينما تم رفض نقاط أخرى.

خطة السلام الأمريكية

كشفت 3 مصادر مطلعة لوكالة رويترز، قبل أيام أن خطة السلام التي طرحتها الولايات المتحدة مؤخرا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تستند في جوهرها إلى وثيقة روسية قدمت سرا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتظهر هذه المعلومات لأول مرة تأكيدا بأن الوثيقة الروسية شكلت الأساس الرئيسي لمسودة الخطة الأمريكية المؤلفة من 28 بندا.

وبحسب مصادر رويترز، أرسلت موسكو الوثيقة –المتضمنة شروطها لإنهاء الحرب– إلى كبار المسؤولين الأمريكيين عقب اجتماع جمع ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن. وشملت الوثيقة مطالب سبق أن رفضتها كييف، أبرزها التنازل عن أجزاء واسعة من الأراضي الأوكرانية في الشرق.

وتقول المصادر إن كبار المسؤولين الأمريكيين، ومن بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، اطلعوا على الوثيقة، إلا أن معظمهم اعتبر أن أوكرانيا سترفض قطعًا الشروط الروسية.