المقاومة تعثر على جثة محتملة لأسير إسرائيلي شمال غزة (فيديو)

عثرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء على رفات جثة محتملة لأسير إسرائيلي في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، في وقت سابق الأبعاء، ببدء عملية البحث عن جثمان أسير إسرائيلي بالتعاون مع اللجنة المصرية والصليب الأحمر الدولي، داخل منطقة مشروع بيت لاهيا والحدود الشرقية منه تحديدا، والمحاذي للخط الأصفر.

وذكر المراسل أن عملية البحث تجري وسط صعوبات بسبب الركام الذي يحيط بالمنطقة جراء القصف والغارات الإسرائيلية، حيث شهدت المنطقة عمليات عسكرية إسرائيلية عنيفة وتدمير ممنهج.

بحث وسط الدمار

وبدت المباني في المنطقة وهي مدمرة بالكامل حيث سويت المنازل بالأرض، وبدت آثار الدمار وهي تحيط بالمنطقة، فيما تبذل الفرق الفنية جهودا كبيرة في محاولة إزالة الركام.

وأظهر مقطع فيديو للجزيرة مباشر، سيارات تابعة للصليب الأحمر الدولي وآليات ثقيلة تابعة للجنة المصرية وهي تتحرك داخل منطقة في مشاريع بيت لاهيا، وسط الدمار الواسع، وأكوام الأنقاض والركام والمباني المهدمة.

وترهن السلطات الإسرائيلية بدء التفاوض على المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بتسلُّم جميع جثث الأسرى، في وقت يؤكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة وجود نحو 9500 مفقود فلسطيني استُشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض المنازل المدمرة.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وتل أبيب قد دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية التي خلَّفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني ونحو 171 ألف مصاب، لكن إسرائيل خرقت الاتفاق مرات عدة.