المقاومة تعثر على جثة أسير إسرائيلي شمال غزة (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، أنها ستقوم بتسليم جثة أحد الأسرى الإسرائيليين التي تم العثور عليها اليوم شمال قطاع غزة عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت غزة.

وقالت في بيان: “في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم سرايا القدس وكتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها اليوم شمال قطاع غزة عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت غزة”.

وعثرت الكتائب بالتعاون مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء على رفات جثة لأسير إسرائيلي في مشروع بيت لاهيا بشمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، في وقت سابق الأربعاء، ببدء عملية البحث عن جثمان أسير إسرائيلي بالتعاون مع اللجنة المصرية والصليب الأحمر الدولي، في الحدود الشرقية لمنطقة مشروع بيت لاهيا، المحاذي للخط الأصفر.

وذكر المراسل أن عملية البحث تجري وسط صعوبات بسبب الركام الذي يحيط بالمنطقة جراء القصف والغارات الإسرائيلية، حيث شهدت المنطقة عمليات عسكرية إسرائيلية عنيفة وتدميرا ممنهجا.

بحث وسط الدمار

وبدت المباني في المنطقة وهي مدمرة كليًّا، حيث سويت المنازل بالأرض، وبدت آثار الدمار وهي تحيط بالمنطقة، في حين تبذل الفرق الفنية جهودا كبيرة في محاولة إزالة الركام.

وأظهر مقطع فيديو للجزيرة مباشر، سيارات تابعة للصليب الأحمر الدولي وآليات ثقيلة تابعة للجنة المصرية وهي تتحرك داخل منطقة في مشاريع بيت لاهيا، وسط الدمار الواسع، وأكوام الأنقاض والركام والمباني المهدمة.

وترهن السلطات الإسرائيلية بدء التفاوض على المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بتسلُّم جميع جثث الأسرى، في وقت يؤكد فيه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة وجود نحو 9500 مفقود فلسطيني استُشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض المنازل المدمرة.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وتل أبيب قد دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية التي خلَّفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني ونحو 171 ألف مصاب، لكن إسرائيل خرقت الاتفاق مرات عدة.