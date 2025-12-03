غزة.. 360 شهيدا و922 جريحا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي إلى 360 فلسطينيا وإصابة 922.

كما أعلنت ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 70 ألفا و117 وعدد المصابين إلى 170 ألفا و999 منذ السابع من أكتوبر 2023.

وواصلت قوات الاحتلال، ولمدة عامين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عدوانها على غزة وارتكاب إبادة جماعية بحسب منظمات أممية ودولية، في وقت تواصل فيه خرقها للاتفاق الذي بدأ في 10 أكتوبر الماضي.

انتشال جثامين شهداء

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة في بيان اليوم الأربعاء، إن 5 شهداء، منهم “4 جدد قد وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، فيما بلغ عدد الإصابات جراء انتهاك وقف إطلاق النار 13 خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن عددًا من الضحايا لا تزال جثامينهم تحت الركام، حيث تعجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليها بسبب الدمار الكبير وعدم توافر المعدات اللازمة.

وإلى جانب غاراتها وقصفها المتواصل، تخرق إسرائيل الاتفاق بمنعها إدخال قدر كاف من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة المحاصر، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.