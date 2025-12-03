“لو قلت أنا هقول”.. مذيع الجزيرة مباشر وضيفه في حوار طريف حول الرواتب (فيديو)

دار نقاش طريف بين الزميل أحمد طه، مذيع الجزيرة مباشر، والسفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، حول موضوع الرواتب الشهرية التي يتقاضاها كل منهما.

بدأ الحوار عندما وجه الزميل أحمد طه سؤالًا للسفير ماجد عبد الفتاح قائلاً: “أصبح لدي فضول لمعرفة مرتبك بالنظر إلى طبيعة العمل الذي تشغله”.

"لو قلت أنا هقول".. سؤال دعابي من مذيع #الجزيرة_مباشر عن راتب الضيف pic.twitter.com/lS7xXtDfWq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 3, 2025

فأجاب السفير ماجد عبد الفتاح بروح مرحة قائلاً: “إذا أخبرتني عن مرتبك، يمكنني أن أخبرك عن مرتبي”.

ثم استكمل السفير حديثه قائلاً: “إن جامعة الدول العربية ليست من أكبر المنظمات التي تدفع رواتب عالية”.

وأضاف: “مرتبي الآن كسفير في جامعة الدول العربية أقل من المرتب الذي كنت أتقاضاه عندما كنت مندوبًا دائمًا لجمهورية مصر العربية في الأمم المتحدة”.