مدير الشركة المالكة لـ “تشات جي بي تي” يعلن حالة الطوارئ

أعلن سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن أيه آي” حالة الطواريء بين موظفي شركته بهدف العمل على تحسين موقع “تشات جي بي تي”، الذي تمتلكه الشركة، في مواجهة منافسة شرسة من شركات عملاقة مثل “غوغل” و”أنثروبيك” في سباق تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأصدر ألتمان مذكرة داخلية للعاملين معه، وفق ما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز، طالبهم فيها بالعمل على تحسين موقع “تشات جي بي تي” مع التركيز على السرعة والموثوقية وإمكانيات الاستخدام الشخصي.

وأوضح ألتمان في مذكرته أن الشركة، التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار، ستعمل على تأجيل المنتجات الأخرى “لأننا في وقت حرج بالنسبة لـ تشات جي بي تي”، وفق وصفه.

وما أعلنه ألتمان في مذكرته يعني أن الشركة سوف تؤجل خططها لتطوير منتجات إعلانية عبر تطبيق “تشات جي بي تي”، وتطبيقات تعرف “بوكلاء الذكاء الاصطناعي” للتسوق والصحة.

سيطرة “تشات جي بي تي” على السوق

وذكرت الصحيفة أن موقع “تشات جي بي تي” يسيطر حاليا على سوق تطبيقات الدردشة بالذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى عدد المستخدمين، إذ يستخدم التطبيق 800 مليون فرد إسبوعيا.

غير أن بيانات لشركة “سيميلا ويب”، المختصة بتحليل بيانات استخدام المواقع المختلفة، أوضحت أن المستخدمين يقضون وقتا أطول مع تطبيق “جيميناي” الذي تمتلكه غوغل.

يأتي هذا التغيير في أولويات شركة “أوبن آيه آي” في الوقت الذي تواجه فيه تحديات كثيرة، منها ارتفاع تكاليف مراكز البيانات، والتحديات التقنية للبقاء في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي في ظل منافسة قاسية.

وكان ألتمان قد قال قبل إطلاق تطبيق “جيميناي-3” من قبل غوغل أن شركته “ستحتاج إلى الحفاظ على تركيزها في مواجهة ضغوط المنافسة”، مضيفا “توقعوا أن تكون الأجواء صعبة بعض الشيء”.

منافسة محمومة مع غوغل

وفي سياق المنافسة الشرسة مع غوغل، أوضح نيك تورلي نائب رئيس شركة “أوبن آيه آي”، أن هناك مجالات يتم التركيز على تطويرها في موقع “تشات جي بي تي” لكي يحافظ على موقعه المتميز في سوق الذكاء الاصطناعي.

وقال تورلي في منشور على منصة “إكس” الاثنين إن “البحث (على شبكة الإنترنت) يعد أحد أكبر الفرص حاليا”، مشيرا إلى أن تطبيق “تشات جي بي تي” يمثل الآن حوالي 10% من أنشطة البحث، وينمو بسرعة”.

ويعني هذا أن أن شركة “أوبن آيه آي” تسعى لمنافسة غوغل بقوة في سوق البحث على الإنترنت الذي تتتمتع فيه بسيطرة كبيرة، إذ إن محرك البحث لغوغل هو الأكثر استخداما في العالم.

يذكر أن غوغل فوجئت بإطلاق “تشات جي بي تي” قبل ثلاث سنوات، وتعرضت لانتقادات واسعة لعدم قدرتها على منافسة شركة “أوبن آيه آي” في ذلك الوقت، الأمر الذي دفعها لتخصيص استثمارات ضخمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويواجه مديرو شركات الذكاء الاصطناعي ضغوطا كبيرة من المستثمرين نظرا لضخامة الاستثمارات التي تم ضخها في مختلف التطبيقات من جانب، والمنافسة القاسية بين مختلف الشركات العاملة في هذا المجال من جانب آخر، الأمر الذي يثير تساؤلات مستمرة عن إمكانية حدوث “فقاعة” في سوق الذكاء الاصطناعي قد تسبب خسائر واسعة.