مصر ترد على مزاعم إسرائيلية بشأن التنسيق لفتح معبر رفح للخروج فقط من غزة

أفادت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر (رسمية)، اليوم الأربعاء، أن مصدرا مصريا مسؤولا نفى ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية عن التنسيق لفتح معبر رفح للخروج من غزة.

وأكد المصدر أنه إذا تم التوافق على فتح معبر رفح فسيكون في الاتجاهين للدخول والخروج طبقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في وقت سابق اليوم أن معبر رفح سيفتح “خلال الأيام المقبلة” للسماح حصرا بخروج سكان غزة إلى مصر، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع.

وقالت الوحدة -في بيان على منصة إكس- “وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار وتوجيه من المستوى السياسي، سيفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة حصريا لخروج سكان قطاع غزة إلى مصر”، مشيرة الى أن ذلك سيتم بالتنسيق مع القاهرة وبعثة الاتحاد الأوروبي التي تساهم في الإشراف على المعبر.

وكان من المقرر فتح المعبر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في العاشر من الشهر ذاته، غير أن إسرائيل لم تلتزم بذلك.