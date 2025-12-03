الأونروا: معاناة كبيرة يعيشها سكان غزة رغم وقف إطلاق النار

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الأربعاء، من أن سكان قطاع غزة لا يزالون يواجهون معاناة شديدة، بما فيها الجوع والحزن والصدمة النفسية، على الرغم من سريان وقف إطلاق النار.

وقالت الوكالة الأممية، إن آثار الحرب المتواصلة لا تزال واضحة على الحياة اليومية في القطاع، حيث تفتقر العديد من الأسر إلى الغذاء والمستلزمات الأساسية، ويعاني الأطفال من صدمات نفسية جراء الانتهاكات الإسرائيلية.

وشددت الأونروا في بيانها على أهمية تقديم دعم عاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية والحد من تداعيات النزاع على السكان المدنيين.

“جيل ضائع”

وأمس حذرت الأونروا من خطر تحول أطفال قطاع غزة إلى “جيل ضائع” ودعت إلى ضرورة إعادتهم إلى التعليم، مشيرة إلى أن ذلك يجب أن يكون أولوية قصوى.

وأكدت الوكالة الأممية أن أطفال غزة يعانون من صدمات نفسية عميقة، موضحة أنه كلما طال بقاؤهم خارج المدرسة زاد الخطر.

وقالت الأونروا عبر منصة إكس “الأطفال في غزة يعانون من الصدمات.. يجب أن تكون أولويتنا الجماعية إعادتهم إلى بيئة تعليمية.. كلما طالت مدة بقائهم خارج المدرسة، زاد خطر تحولهم إلى جيل ضائع”.