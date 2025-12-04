أكثر من 200 ألف إصابة تنفسية في نيودلهي خلال 3 سنوات جراء تلوث الهواء

سجّلت نيودلهي أكثر من 200 ألف حالة إصابة حادة بأمراض تنفسية في 6 مستشفيات حكومية بين عامي 2022 و2024، وفق أرقام حكومية، في مؤشر جديد على التأثيرات الصحية الخطرة لتلوث الهواء.

وتُعد نيودلهي، بمنطقتها الحضرية الضخمة التي تضم نحو 30 مليون نسمة، من أكثر العواصم تلوثا في العالم.

وقالت وزارة الصحة الهندية في إفادة للبرلمان، الثلاثاء، إن تلوث الهواء يعد أحد العوامل المسببة للأمراض التنفسية.

وأوضح نائب وزير الصحة براتابراو جادهاف، في رد خطي، أن “التحليلات تشير إلى أن ارتفاع مستويات التلوث ارتبط بزيادة عدد المرضى الذين يقصدون أقسام الطوارئ”.

وبحسب الأرقام، فإن أكثر من 30 ألف مصاب بأمراض تنفسية احتاجوا إلى دخول المستشفى خلال الأعوام الثلاثة.

ويغطي ضباب سام أفق دلهي كل شتاء، حين يحتجز الهواء البارد الملوثات قرب سطح الأرض، في مزيج خطر من الانبعاثات الناجمة عن حرق المحاصيل والمصانع وكثافة حركة المرور.

وترتفع مستويات الجسيمات الدقيقة (PM2.5) –وهي جسيمات مسرطنة قادرة على دخول مجرى الدم– إلى ما يصل إلى 60 ضعف الحد اليومي الذي توصي به الأمم المتحدة.

وقدّر بحث نُشر العام الماضي في مجلة “لانست بلانيتاري هيلث” أن 3.8 ملايين حالة وفاة في الهند بين عامي 2009 و2019 كانت مرتبطة بتلوث الهواء.

وحذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن الهواء الملوث يعرض الأطفال لمخاطر متزايدة للإصابة بعدوى تنفسية حادة، لكن وزارة الصحة شددت على أن تلوث الهواء لا يمكن تحميله وحده مسؤولية الحالات المسجلة.

وأضافت الوزارة أن “الآثار الصحية لتلوث الهواء هي نتيجة تفاعل عوامل تشمل العادات الغذائية، وطبيعة العمل، والوضع الاقتصادي-الاجتماعي، والتاريخ الطبي، والمناعة، والوراثة، وغيرها”.