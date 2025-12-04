أكسيوس: واشنطن تعلق على اجتماع الناقورة.. وهذا ما يريده ترامب في جنوب لبنان

أفاد مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس أن واشنطن تأمل أن يسهم اجتماع الناقورة، الذي شهد مشاركة مباشرة لمسؤولين إسرائيليين ولبنانيين مدنيين، في تهدئة التوترات بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف المسؤول أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترى أن اغتيال القائد العسكري لحزب الله هيثم علي الطبطبائي، منح إسرائيل مساحة سياسية أكبر، كما أوقف العملية الإسرائيلية الكبرى الأخيرة في لبنان.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن جميع الأطراف تتفق على أن الهدف الرئيسي يبقى نزع سلاح حزب الله، مشيرًا إلى أن “الجيوش الثلاثة ستواصل العمل على ذلك عبر آلية وقف إطلاق النار”. كما أكّد أن استئناف إسرائيل للحرب في الأسابيع المقبلة غير وارد، رغم تكثيف ضرباتها الأخيرة على لبنان، مشيرًا إلى أن الهجمات تستهدف منع حزب الله من إعادة بناء قدراته.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع أن أهم قضية في الاجتماع كانت التعاون الاقتصادي، خصوصًا إعادة الإعمار في جنوب لبنان، موضحًا أن الطرفين اتفقا على الاجتماع مجددًا قبل بداية العام لوضع مقترحات اقتصادية تهدف لبناء الثقة بينهما.

وأفصح المسؤول الأمريكي عن أن رؤية واشنطن تتمثل في إقامة “منطقة ترامب الاقتصادية” على طول الحدود، خالية من حزب الله والأسلحة الثقيلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين الجانبين على المدى الطويل.

مفاوضات فوق عسكرية

وتعليقا على اجتماع الناقورة، قال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام إن “لجنة وقف إطلاق النار هي المنتدى… لتنفيذ إعلان وقف الأعمال العدائية. لم نصل بعد إلى مرحلة محادثات السلام”.

وأكّد سلام أن الاجتماعات تهدف إلى التوصل لـ”وقف للأعمال العدائية، وانسحاب اسرائيلي كامل” من الأراضي اللبنانية و”إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين”.

وأشار إلى أن لبنان ملتزم بمبادرة السلام العربية للعام 2002، وليس لديه النية للتوصل إلى سلام بشكل منفصل مع إسرائيل، مضيفا أن “العلاقات الاقتصادية تأتي في نهاية عملية تطبيع تأتي بعد السلام”.

Israel clarified that the disarmament of Hezbollah is obligatory, regardless of the advancement of economic cooperation. The sides agreed to hold a follow-up discussion. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) December 3, 2025

سلاح حزب الله

في المقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن المحادثات المباشرة التي جرت الأربعاء بين إسرائيل ولبنان للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاما، عُقدت “في أجواء إيجابية”.

وأضاف البيان “تمّ الاتفاق على بلورة أفكار لتعزيز تعاون اقتصادي محتمل بين إسرائيل ولبنان”، مشددا على أن “نزع سلاح حزب الله أمر لا مفرّ منه”.

ترحيب أمريكي

أكّدت السفارة الأميركية في لبنان يوم الأربعاء في بيان أن لجنة “الميكانيزم” (آلية مراقبة وقف إطلاق النار) اجتمعت في الناقورة في مقر قوات الأمم المتحدة الموقتة في الجنوب، “لتقييم الجهود الجارية للتوصل إلى ترتيب دائم لوقف الأعمال العدائية في لبنان”.

اللجنة التقنية العسكرية للبنان ( الميكانيزم ) تعقد اجتماعها الرابع عشر: إضافة مشاركين مدنيين لتعزيز الاستقرار والنجاحhttps://t.co/I7rLNfkj9d — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) December 3, 2025

وأشارت الى انضمام السفير اللبناني السابق سيمون كرم والمدير الأعلى للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوري رسنيك إلى الاجتماع الذي شاركت فيه أيضا الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس.

وقال بيان السفارة إن جميع الأطراف رحّبت ب”المشاركة الإضافية باعتبارها خطوة مهمة نحو ضمان أن يكون عمل الميكانيزم مرتكزا على حوار مدني مستدام بالإضافة الى الحوار العسكري”، مضيفة أن ذلك يعكس “التزام الميكانيزم تسهيل المناقشات السياسية والعسكرية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم لجميع المجتمعات المتضررة من النزاع”.