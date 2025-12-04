الاحتلال يعلن هوية جثمان الأسير الذي تسلمه من المقاومة في غزة

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، عن هوية صاحب الجثة التي تسلمها يوم الأربعاء من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن الجثة تعود لسودثيساك رينثالاك، وهو مواطن تايلندي “يعمل في الزراعة” على حد قول البيان.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن المعلومات الاستخبارية المتوفرة تفيد بأنه قُتل في كيبوتس بئيري يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم نقلت جثته لاحقًا من قبل حركة حماس، وقد أعلنت إسرائيل وفاته رسميا في 16 مايو/أيار 2024.

وكانت صور خاصة للجزيرة مباشر قد وثقت لحظة تسلم أفراد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر رفات أسير إسرائيلي من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الأربعاء.

وظهر في الصور مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على سيارة تم وضع الرفات فيها.

بعدها، جرت عملية التسليم والتسلم بين المقاومة والصليب الأحمر، الذي سيقوم بنقل الرفات إلى الجانب الإسرائيلي.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، في وقت سابق الأربعاء، ببدء عملية البحث عن جثمان أسير إسرائيلي بالتعاون مع اللجنة المصرية والصليب الأحمر الدولي في الحدود الشرقية لمنطقة مشروع بيت لاهيا، المحاذي للخط الأصفر.

ومنذ بدء سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سلمت المقاومة الفلسطينية 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 28 آخرين وهي كل الجثث الباقية لديها، وفق إعلاناتها.

إلا أن إسرائيل ادعت أن أحد الجثامين التي تسلمتها ليس لأي من أسراها، وأن رفات أخرى كانت بقايا أسير سبق أن تم انتشال جثته.