الاحتلال ينكل بموظفي اتحاد لجان العمل الزراعي في الضفة الغربية (فيديو)

من اقتحام جنود الاحتلال لمقر لجان العمل الزراعي في الضفة الغربية (مواقع تواصل)
Published On 4/12/2025

تعرض عدد من موظفي اتحاد لجان العمل الزراعي في مدينتي رام الله والخليل بالضفة الغربية إلى معاملة مهينة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مقار الاتحاد يوم الاثنين.

وأظهرت مقاطع مصورة الجيش الإسرائيلي وهو يستجوب الموظفين، الذين كانوا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، متهمين إياهم بـ”تمويل الإرهاب”، في حين أصر الموظفون على أنهم مجرد موظفين في إدارة زراعية. كما أظهرت المقاطع تحطيم الجنود لمحتويات المقرات قبل إغلاقها.

وأعلن جيش الاحتلال لاحقًا اعتقال ثمانية فلسطينيين خلال الاقتحام، واستدعاء أربعة عشر آخرين للتحقيق، مشيرًا إلى مصادرة أموال وأجهزة حاسوب ومعدات وأثاث، إضافة إلى مواد وصفها بـ”التحريضية”، دون الكشف عن طبيعتها.

الخارجيية الفلسطينية تستنكر

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان يوم الثلاثاء، بإغلاق إسرائيل مقري اتحاد لجان العمل الزراعي مجددا في رام الله والخليل بالضفة الغربية ، وقالت إنه يمثل “انتهاكا صارخا” للحقوق الفلسطينية، وشددت على أن إسرائيل “لا تمتلك أي سيادة” على الأرض الفلسطينية.

واعتبرت أن هذه الإجراءات “تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تقويض العمل الأهلي والتنمية في الأراضي الفلسطينية”.

وأكدت أن “تكرار الهجمات على المؤسسات الإغاثية والتنموية يعكس نمطاً ممنهجاً يستهدف المدنيين ويقوض الجهود الإنسانية”.

وحملت إسرائيل، المسؤولية القانونية الكاملة عن تلك الانتهاكات، مؤكدة أن “احترام القانون الدولي وواجبات السلطة القائمة بالاحتلال يعد أساساً لأي بيئة آمنة ومستقرة”.

المصدر: الجزيرة مباشر

