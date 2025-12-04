الاحتلال ينكل بموظفي اتحاد لجان العمل الزراعي في الضفة الغربية (فيديو)

تعرض عدد من موظفي اتحاد لجان العمل الزراعي في مدينتي رام الله والخليل بالضفة الغربية إلى معاملة مهينة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مقار الاتحاد يوم الاثنين.

مكبلو الأيدي.. الاحـتـلال ينكل بموظفي اتحاد لجان العمل الزراعي في #الضفة_الغربية قبل إغلاق مقرات الاتحاد#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/VwkD6NP9Lx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 4, 2025

وأظهرت مقاطع مصورة الجيش الإسرائيلي وهو يستجوب الموظفين، الذين كانوا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، متهمين إياهم بـ”تمويل الإرهاب”، في حين أصر الموظفون على أنهم مجرد موظفين في إدارة زراعية. كما أظهرت المقاطع تحطيم الجنود لمحتويات المقرات قبل إغلاقها.

وأعلن جيش الاحتلال لاحقًا اعتقال ثمانية فلسطينيين خلال الاقتحام، واستدعاء أربعة عشر آخرين للتحقيق، مشيرًا إلى مصادرة أموال وأجهزة حاسوب ومعدات وأثاث، إضافة إلى مواد وصفها بـ”التحريضية”، دون الكشف عن طبيعتها.

الخارجيية الفلسطينية تستنكر

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان يوم الثلاثاء، بإغلاق إسرائيل مقري اتحاد لجان العمل الزراعي مجددا في رام الله والخليل بالضفة الغربية ، وقالت إنه يمثل “انتهاكا صارخا” للحقوق الفلسطينية، وشددت على أن إسرائيل “لا تمتلك أي سيادة” على الأرض الفلسطينية.

وزارة الخارجية والمغتربين: اغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر اتحاد لجان العمل الزراعي مرة أخرى هو جزء من سياسة ممنهجة تهدف الى تقويض العمل الأهلي والتنموي. تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن ادانتها الشديدة للاستهداف الذي تعرضت له لجان العمل الزراعي والاعتداء الذي وقع على… pic.twitter.com/BbBdbp8IGB — State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) December 2, 2025

واعتبرت أن هذه الإجراءات “تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تقويض العمل الأهلي والتنمية في الأراضي الفلسطينية”.

وأكدت أن “تكرار الهجمات على المؤسسات الإغاثية والتنموية يعكس نمطاً ممنهجاً يستهدف المدنيين ويقوض الجهود الإنسانية”.

وحملت إسرائيل، المسؤولية القانونية الكاملة عن تلك الانتهاكات، مؤكدة أن “احترام القانون الدولي وواجبات السلطة القائمة بالاحتلال يعد أساساً لأي بيئة آمنة ومستقرة”.